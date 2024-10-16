Спрогнозированы цены на бензин в ноябре

Литр бензина АИ-92 на российских заправках к ноябрю будет стоить 53,7–54,1 рубля, а «95-го» — 58,9–59,4 рубля. Такой прогноз «Газете.Ru» дал дал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Основные причины — сезонное потребление, ремонт нефтеперерабатывающих заводов и неопределенность в экспортной политике. Рост цен уже превышает инфляцию на 1,5%. Снижения цен на бензин в годовом разрезе не ожидается, однако возможен временный откат к уровням июля в конце года. Для этого нужны три условия: ужесточение экспортных ограничений, завершение ремонтов нефтеперерабатывающих заводов и окончание сбора урожая. Важным также остается влияние инфляции и ключевой ставки», — пояснил экономист.

Он посоветовал экономить на бензине с помощью программ лояльности АЗС, карт с кешбэком и автоматических станций, где цены на топливо ниже на 1–2 рубля, чем на заправках.

С 17 по 23 сентября 2024 года в 64 субъектах РФ наблюдались разные изменения цен на бензин: в Татарстане стоимость топлива выросла на 1,1%, в Костромской области снизилась на 0,8%, в Москве и Санкт-Петербурге — повысилась на 0,1%. Сейчас в среднем по стране литр АИ-92 стоит 50,4 рубля, АИ-95 — 60,04 рубля.

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