Автомобиль для депутата: почему Lada Aura будет стоить 3 млн рублей и кто ее купит Автоэксперт Шапарин: чиновники не захотят покупать Lada Aura за 3 млн рублей

«АвтоВАЗ» может назначить за свой первый премиальный автомобиль Lada Aura цену в 2,6-3 млн руб. За эту стоимость покупатель получит всего лишь удлиненную версию бюджетной Vesta с несколькими премиальными опциями. Производитель утверждает, что новинка — продукт будущего, а автоэксперты уверены, что Aura — отголосок прошлого. О том, что представляет собой Aura и будут ли ее покупать, — в материале «Газеты.Ru».

Впервые представительский седан Lada Aura показали публике в июне 2023 года на выставке «Евразия — наш дом» в Сочи. В том же месяце, но уже на ПМЭФ, машина отказалась заводиться. На «АвтоВАЗе» казус объяснили тем, что сработала защита от случайного запуска двигателя. В мае 2024-го стало известно, что производитель испытывает проблемы с комплектующими для Lada Aura.

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Несмотря на трудности, глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов смело утверждает, что Lada Aura — это «продукт будущего», который соответствует высоким мировым стандартам и превосходит по качеству и удобству даже зарубежные аналоги. Ожидается, что цена у седана будет соответствовать дорогим премиальным иномаркам — в диапазоне 2,6 – 3 млн руб., сообщает проект «Авто Mail». Так что

Aura станет самой дорогой серийной машиной в истории «АвтоВАЗа».

Этот седан откроет целое направление бизнеса «АвтоВАЗа» — новый бренд Aura по выпуску автомобилей более дорогой категории, отмечает Telegram-канал No Limits.

Что входит в Aura за 3 млн

«АвтоВАЗ» построил Lada Aura на базе обновленной модели Vesta. От своей бюджетной прародительницы седан отличается увеличенной задней дверью и дополнительными 25 сантиметрами пространства в зоне второго ряда для пассажиров. Прибавить их удалось, «растянув» колесную базу (2885 мм). Длина Aura составляет 4661 мм, ширина — 1764 мм, высота — 1496 мм.

Президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов утверждает, что благодаря увеличению пространства внутри салона новый седан получился даже комфортнее Toyota Camry.

«Пассажиру заднего сиденья на автомобиле Lada Aura гораздо комфортнее с точки зрения расстояния от ног, коленей до переднего сиденья или от головы до потолка автомобиля, чем на Toyota Camry. Это как раз подчеркивает полное соответствие класса этого автомобиля другим высоким мировым стандартам», — заявил он.

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Aura оснащена 1,8-литровым мотором Evo мощностью всего 122 л. с. и вариатором китайской фирмы WLY, которая принадлежит концерну Chery. Разгон до 100 км/ч у чиновничьего седана занимает 10,2 с. В среднем заявленный расход топлива на трассе составляет порядка семи литров, а в городе — 10,5 литра.

В топовых версиях седан получит премиальные опции от машин бренда Aurus. В частности, речь идет о креслах с опциями вентиляции и массажа. Еще сиденья получили кожаную обивку от компании «Русская кожа». Эта фирма поставляет свою продукцию для лимузинов Aurus. У модели также должна быть улучшенная шумоизоляция, отечественная премиальная аудиосистема и 10-дюймовый планшет мультимедиа.

Когда начнутся продажи

Дебют Lada Aura ожидается в сентябре этого года. «АвтоВАЗ» намерен до конца 2024-го собрать максимум 3 тыс. машин.

«Объем производства до конца года составит до 3 тыс. автомобилей», — сказал официальный представитель компании Сергей Ильинский, добавив, что в это число входят машины в упрощенной комплектации для такси.

Почему так дорого

Максим Соколов предупреждал в прошлом году, что стоимость Lada Aura составит примерно 2,5 млн рублей из-за объемов производства и позиционирования новинки, которую относят к премиум-сегменту.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин в разговоре с «Газетой.Ru» назвал ценник Lada Aura «запредельным».

«Когда на рынке некому конкурировать, мы видим вот такие запредельные цены. Здесь надо понимать, что это Lada Vesta, просто чуть длиннее и в упаковке получше. Больше ничего в ней нет. Зато «АвтоВАЗу», который не может существовать при нормальной конкуренции, хорошо и комфортно.

Поэтому он всячески борется за то, чтобы остаться на рынке единственным и неповторимым», — заявил он.

close Министр финансов РФ Антон Силуанов во время осмотра новой модели Lada Aura на XXVI Петербургском международном экономическом форуме Владимир Смирнов/ТАСС

Шапарин добавил, что «АвтоВАЗ» выступает за повышение утильсбора, чтобы добиться подорожания китайских конкурентов. В такой парадигме россиянам придется идти и покупать Lada Vesta, а более обеспеченным — Lada Aura, считает эксперт.

«А то, что Lada Aura якобы лучше Toyota Camry — это неправда. Японская модель изначально проектировалась как автомобиль D-класса. С соответствующей плавностью хода, шумоизоляцией, настройками подвески, уровнем надежности, коробкой передач, другими агрегатами из современности, а не из далекого прошлого. Что в данном случае предлагает «АвтоВАЗ»? Он предлагает удлиненную платформу бюджетного автомобиля. Ни о какой плавности хода, тишине, эффективной работе коробки передач, потому что там китайский вариатор, речи не идет. Lada Aura — это машина из прошлого», — заключил Шапарин.

Кому нужна Aura

Lada Aura позиционируется как служебный автомобиль для чиновников. Российские власти, со своей стороны, уже продемонстрировали поддержку проекта. Так, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что Минфин первым среди российских ведомств сделал заказ на отечественный седан. Сам чиновник назвал Aura «шикарной» и подчеркнул, что она ничем не уступает зарубежным аналогам. Также экземпляры нового автомобиля должны поступить в Минтранс.

Поддержал новинку и президент РФ Владимир Путин, который в рамках церемонии открытия последнего участка трассы М-11 «Нева» прокатился на новой Lada Aura в максимальной комплектации.

«Хорошая машина», — поделился впечатлениями глава государства после поездки.

close Президент России Владимир Путин за рулем Lada Aura Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Упрощенная версия Lada Aura будет использоваться в качестве такси. Также новинка будет доступна и частным покупателям. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты подчеркивают: большого спроса со стороны обычных россиян ждать не следует.

Так, исполнительный директор коммуникационной группы «Аймарс» Александр Ревский обратил внимание на то, что Lada Aura позиционируется как «комфортный премиум», то есть автомобиль, рассчитанный, в первую очередь, на удобство пассажиров второго ряда.

«С учетом этого, а также более премиальной внутренней отделки, покупателями данной модели будут преимущественно корпоративные автопарки, государственные организации и таксопарки. Для рядового пользователя данные улучшения не играют существенной значимости, поэтому с бытовой точки зрения покупатели будут ориентироваться на Granta и Vesta, которые даже в топовой комплектации получаются почти в 2 – 2,5 раза дешевле, чем новая Aura », — заявил эксперт.

Антон Шапарин также подчеркнул, что обычные россияне не будут покупать новый седан.

«Она предназначена исключительно для того, чтобы таким образом «доить» госбюджет. И Aura будет конкурировать с другими проектами, которые создаются для того, чтобы продавать технику государству. Например, с «Атомом». Других каких-то перспектив у машины нет», — отметил вице-президент НАС.

По словам Шапарина, больших продаж от Aura также ждать не стоит — даже за счет заказов от госструктур.

close АвтоВАЗ

Любой чиновник будет до последнего сопротивляться приобретению Lada Aura, полагает вице-президент НАС.

«Впрочем, номенклатурные служащие хотят комфорта, безопасности и современных опций. Единственная возможность для «АвтоВАЗа» — это лоббистские усилия, которые будут принуждать за счет утильсбора покупать Granta и Vesta», — рассказал Шапарин.

Более положительные прогнозы проекту Lada Aura дал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

»Локомотивом спроса будут госструктуры и окологосударственные компании. Насколько я знаю, спрос со стороны госсектора на Lada Aura высок. В частности, потому что он вынужден покупать автомобили из списка Минпромторга, которые выпускаются в России и имеют российский VIN-номер», – заявил он.

Кадаков считает, что машину также будут покупать корпоративные лица (например, таксопарки), обычные покупатели или какие-то частные небольшие фирмы. Эксперт прогнозирует, что выбор в сторону Lada Aura будут делать россияне, которые любят классику в машинах и не отдают предпочтение только иностранным брендам.

«В итоге «АвтоВАЗ» сможет ежегодно реализовывать 7-8 тыс. Aura в год, а в перспективе — в пределе 10 тыс. заказов в год. Среди них «частников» будет от 500 до 2 тыс. Полной суммы для прибыльности проекта вполне достаточно», — отметил Кадаков.

Автоэксперт добавил, что на рынке новому автомобилю придется столкнуться со сложной конкуренцией с китайскими седанами. В связи с этим, по мнению Кадакова, основная часть продаж будет приходиться все же на госсектор.