В Пулково по запросу США задержали гонщика Ferrari. Его обвиняют в мошенничестве на $233 млн В Пулково по запросу США задержали израильского блогера Джошуа Карту

В Петербурге задержали израильского блогера Джошуа Карту, который был объявлен в международный розыск по запросу США. Мужчину и двух его братьев подозревают в обмане инвесторов на более чем $200 млн. 45-летний Джошуа Карту был знаком с голливудскими актерами, имел 12 Ferrari, а последнее время проживал в башне комплекса «Москва-Сити». В чем его обвиняют и почему жертвы мошеннической схемы все равно вряд ли вернут свои деньги — в нашем материале.

В петербургском аэропорту Пулково задержали уроженца Канады и гражданина Израиля, которого подозревают в крупном мошенничестве, передал ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Накануне сотрудниками отдела НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками Линейного отдела МВД России в аэропорту Пулково был задержан гражданин Израиля Джошуа Карту 11 марта 1979 года рождения», — говорится в сообщении.

Источник агентства рассказал, что США объявили мужчину в международный розыск за совершение крупной аферы с использованием электронных средств коммуникации. Сейчас он арестован. Российские полицейские уже проинформировали американских коллег о задержании Джошуа Карту.

Схема на $233 млн

В 2022 году журнал Toronto Life опубликовал расследование о Джошуа Карту и его братьях. Так, связанная с ними компания Glenridge Capital давала рекламу в интернете, где обещала клиентам показать путь в прибыльный мир торговли бинарными опционами (когда ставки делаются на то, вырастет какой-то актив в цене или нет).

Согласно обещаниям, с помощью подобных инвестиций $500 с легкостью за несколько минут превращались в $850, если прогноз инвестирующего оказывался верным. Компания предупреждала о рисках, но тут же уверяла клиентов, что сотрудники помогут разобраться и получить до 40% прибыли в течение трех месяцев. Подобных компаний было несколько в разных странах, все они работали на Sandbox Cartus и принесли братьям около $233 млн.

Менеджеры мотивировали клиентов вносить больше денег на счет, давая им бонусы. Однако в договоре мелким шрифтом было написано, что те не смогут вывести свои средства, пока не совершат более 1 тыс. высокорисковых сделок. Когда люди хотели забрать заработанное, менеджеры придумывали различные отговорки. Незначительную часть вложенных денег кому-то удалось получить обратно, но затем сайт Glenridge Capital, где отражался баланс клиентов, перестал работать. На звонки в компанию также никто не отвечал.

Согласно статье, Glenridge Capital даже не получила лицензию на торговлю бинарными опционами в США, поэтому деньги вкладчиков так и не попали на биржу. Их перевели на офшорные счета, которыми пользовались три брата Карту — Джош, Джонатан и Дэвид. На эти деньги они вели роскошную жизнь: летали на частных самолетах, общались со знаменитостями, покупали дорогие автомобили и роскошные дома. Тысячи их клиентов оказались обмануты.

От автомойщика до миллионера

Джошуа Карту, у которого порядка 750 тыс. подписчиков в соцсетях, представлял себя как опытного гонщика и успешного предпринимателя. Он постоянно путешествовал, владел роскошной недвижимостью, дорогими автомобилями и личным самолетом, где даже сиденье унитаза было дизайнерским. Кроме того, в его аккаунте были фотографии со знаменитостями, например, с актерами Робертом Де Ниро и Джеймсом Марсденом, а также режиссером Мартином Скорсезе.

В ходе расследования Toronto Life выяснилось, что мужчина не был настоящим гонщиком. Он купил себе место в автошколе Ferrari, а затем стал соревноваться с другими богатыми владельцами люксовых автомобилей на специальных платных трассах. На самом деле он вместе с братьями вырос в семье автодилера среднего класса в Канаде. При этом среднюю школу молодой человек бросил и устроился мойщиком машин в салон своего отца.

После неудачной попытки стать кинорежиссером Джошуа Карту эмигрировал на Кипр, где работал в эстонской компании по разработке программного обеспечения для азартных игр. Вскоре, используя полученный опыт, он создал конкурирующую платформу и стал зарабатывать на этом. В 2008 году Джош устроился работать в другую компанию, связанную с азартными играми. Хотя должность приносила ему хороший доход, Toronto Life написал, что мужчина «воровал гораздо больше». В отзывах о платформе люди отмечали, что компания занимается мошенничеством. Джошуа Карту обвинили в том, что он присваивает выигрыш игроков себе и лишает их джекпотов. В 2013 году инвесторы начали судиться с компанией, но тогда иски отклонили из-за недоказанности обвинений.

Начав зарабатывать и приобретя первые три дорогих автомобиля в 2013 году, мужчина переехал в Будапешт стал жить жизнью свой мечты.

«Когда я был ребенком, у меня было три желания. Я хотел $1 миллион, Ferrari и большой дом. Итак, вы зарабатываете $1 миллион, покупаете Ferrari, живете в большом доме и думаете: «Ладно, что нам теперь делать?» — говорил Джошуа Карту в одном из интервью.

В статье отмечается, что у мужчины было 12 Ferrari, а любимой частью дня она называл момент, когда решал, на какой из этих машин прокатиться.

Позднее Джошуа Карту заметил, что в Израиле появилась новая форма онлайн-торговли с высокими ставками. Вместе с братьями мужчина основал в стране бизнес Sandbox Cartus по торговле бинарными опционами, который включал Glenridge Capital и еще как минимум 19 компаний. В суде выяснилось, что сотрудники, которые должны были помогать клиентам выбирать правильные бумаги, даже не имели необходимого образования и опыта. Они рассказали, что их учили обманывать людей и давить на них с целью получить больше денег.

Братья использовали программы для маскировки номеров телефонов, общались с клиентами под вымышленными именами, чтобы юридически не быть связанными с компаниями. Программное обеспечение также было мошенническим: даже если клиент действительно смог угадать и купить нужную бумагу, программа показывала, что он проиграл, а деньги уходили в карман создателям бизнеса.

Неуловимый магнат

Жертвы мошенников, среди которых были пенсионеры, ветераны-инвалиды, родители, испытывающие трудности, и начинающие карьеру молодые люди, объединились и начали собственное расследование. Вместе они выяснили, что с их кредитных карт снимала деньги одна и та же фирма. В это время бизнесом братьев заинтересовались и власти Канады, США, Испании, Англии, Ирландии и Объединенных Арабских Эмиратов. В то же время в Израиле заговорили о запрете индустрии бинарных опционов, поэтому братья решили сворачивать дело.

На этом фоне Дэвид Карту обратился в суд Ирландии под своим настоящим именем с просьбой признать одну из 20 компаний банкротом. Это помогло следователям связать братьев с бизнесом. Однако вскоре Карту перестали вести соцсети и скрылись. Согласно статье, несмотря на многочисленные иски от пострадавших, братьям долгое время удавалось избегать ответственности, потому что их вину не могли доказать. При этом их активы сложно обнаружить и арестовать, потому что они не находятся в юрисдикции одной страны.

«Даже если суды прикажут Cartus возместить ущерб своим жертвам, может оказаться, что нечего будет возвращать», — заключили авторы расследования.

Как написал «Коммерсант», Джонатана и Дэвида задержали в ОАЭ в 2022 году, а Джошуа Карту последнее время проживал в одной из башен комплекса «Москва-Сити».