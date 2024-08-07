Россия может отказаться от «утилизационного занавеса» для иномарок из Китая Минпромторг России может отказаться от повышения утильсбора на автомобили

Как выяснила «Газета.Ru», Минпромторг стал сомневаться, стоит ли повышать утилизационный сбор на автомобили, несмотря на уже опубликованный проект постановления. Автодилеры ждут, что цены на новые машины скакнут уже в августе и предупреждают, что через шесть лет 95% россиян не смогут прийти в автосалон за новой машиной. По мнению экспертов, создание с помощью «утиля» «железного занавеса» для автокомпаний из Китая не заставит их строить заводы в России — рынок слишком мал. А на величину новой ставки просто подорожают автомобили, предупреждают они.

Минпромторг все еще не принял окончательного решения о повышении ставок утилизационного сбора на автомобили в России, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе министерства. Там отметили, что анализируют интенсивность продаж на рынке.

«Обращаем внимание, что на данный момент Минпромторг России продолжает анализировать текущую динамику рынка автотранспортных средств и специализированной техники в части необходимости индексации утилизационного сбора», — сообщили в пресс-службе Минпромторга.

В министерстве подчеркнули, что для увеличения продаж автотехники сейчас реализуют меры господдержки, в том числе направленных на стимулирование спроса — программы льготного автокредитования и льготного лизинга, — и продолжается поддержка отечественных автопроизводителей по линии субсидирования НИОКР, затрат на реинжиниринг, льготных займов, напомнили в министерстве.

Министерство смягчило свою позицию, хотя в середине минувшего июля оно действовало решительнее, опубликовав проект постановления /b> об увеличении утильсбора. В документе говорилось о радикальном (на 70–85%) повышения ставок «утиля». Пока не принят. 9 августа должны состояться публичные обсуждения этой инициативы. Затем его рассмотрит правительство.

Резкое повышение утилизационного сбора и его дальнейший поэтапный рост в последующие годы активно лоббирует «АвтоВАЗ». Президент Волжского автозавода Максим Соколов объяснял необходимость этой меры тем, что

китайские автопроизводители начали конкурировать с Lada в общих ценовых сегментах.

При этом «АвтоВАЗ» продолжает повышать цены на автомобили: очередная их индексация ожидается в середине августа. Об этом подробно сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на Журнал «Авто.Ру», у журналистов которого оказались в распоряжении обновленные прайс-листы официальных дилеров Lada.

Россияне обеднели, чтобы покупать новые машины

Из-за резкого роста утильсбора в 2024 году и его ежегодной индексации уже через шесть лет 95% россиян не смогут купить новый автомобиль, а объемы рынка уменьшатся в два раза, предупреждает исполнительный директор ассоциации «Российские автомобильные дилеры (РОАД) Игорь Чикин.

«Если в 2014 году примерно 33% граждан могли купить новый автомобиль, то по состоянию на 2023 год таких было 14-15%. С учетом увеличения утильсбора и инфляции, по нашим расчетам, к 2030 году это число упадет до 5%», — заявил Чикин «Газете.Ru».

Если падают продажи новых автомобилей, падает и загруженность дилерских центров. Это волнует отраслевую ассоциацию с точки зрения выживаемости дилерских сетей, добавил исполнительный директор РОАД.

«Нам хотелось бы понять, что такое утильсбор, и как он может быть выше стоимости производства самого автомобиля? Фактические затраты на утилизацию на порядки меньше», — недоумевает Чикин.

Во сколько раз подорожают машины

По словам исполнительного директора РОАД Чикина, если утильсбор будет ежегодно повышаться, через шесть лет автомобили подорожают вдвое от нынешних цен.

«Цены на автомобили могут вырасти в два раза к 2030 году, по нашим расчетам. Не только из-за одного утильсбора, а в комплексе повышение цен будет примерно таким», — подытожил Чикин.

Представители китайских автокомпаний с осторожностью комментируют влияние анонсированного повышения утильсбора на ценовую политику.

«Учитывая намечающуюся инфляцию и рост утилизационного сбора, перспектив сохранить стоимость становится всё меньше», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе российского представительства Chery.

В компании добавили, что в их же интересах сохранить на российском рынке позицию компании, предлагающую российским семьям качественные автомобили, отвечающие максимально возможным потребностям клиента по адекватной цене. Другие автокомпании из КНР отказались комментировать эту тему.

Цены на новые автомобили в России начнут дорожать уже в августе этого года, а основное подорожание придется на осень, прогнозирует директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илья Петров.

«Под влиянием утильсбора, высокой ключевой ставки и ужесточения требований к заемщикам можно ожидать, что в среднем новые автомобили подорожают на 200 тыс. руб. Мы ожидаем, что основное подорожание произойдет осенью», — сказал Петров «Газете.Ru».

Спрос на автомобили в июле и начале августа пока подогрет новостями о повышении ключевой ставки ЦБ и ожиданием роста утильсбора, однако в августе-октябре продажи снизятся до 20%, ожидают в «Авилоне».

В августе объем продаж будет чуть ниже результатов июля, если импортеры не добавят дополнительных бонусов к покупке, прогнозирует гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский.

«Повышение ключевой ставки пока практически не оказало влияния на спрос, нет перекосов по выдаче автокредитов. Вполне возможно, что через месяц могут быть последствия в совокупности с ростом утильсбора», — отмечает Ольховский в беседе с «Газетой.Ru».

Lada подорожает

Повышение цен из-за утильсбора затронет все сегменты рынка, в том числе продукцию отечественных автопроизводителей, которым уплаченный сбор государство возвращает в полном объёме через косвенные субсидии, указывает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«АвтоВАЗ» уже собирается поднять цены, хотя утильсбор ему компенсирует государство. Цены будут поднимать все, но в разной степени и не сразу, отыгрывая сумму новой ставки», — говорит Мосеев «Газете.Ru».

По мнению вице-президента «Национального автомобильного союза» (НАС) Антона Шапарина, в этой ситуации «АвтоВАЗ» не останется в стороне и увеличит долю рынка вместе с ростом цен на Lada.

«Я думаю, что «АвтоВАЗ» поднимет цены минимум на половину от суммы роста утильсбора.

Они объяснят это ставкой Центробанка, стоимостью заемных средств и чем-либо еще. Слова можно найти всегда», — прогнозирует Шапарин.

Что даст повышение утильсбора

В своих обращения президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов говорил о необходимости индексации сбора — как инструмента для «приземления» китайских автокомпаний на территории России ради партнерства с отечественными автозаводами. Это, по его мнению, обеспечит стране трансфер технологий.

Однако такой резкий прием не сможет принудить китайцев выпускать в России автомобили с глубокой локализацией, убежден вице-президент НАС Антон Шапарин.

«Большинство китайских брендов неприбыльны, они финансируются субсидиями из китайского бюджета. Целевые показатели для них — это создание рабочих мест в Китае и экспорт. Максимум, на что они идут в России — это мелкоузловая сборка, которая у Китая практически ничего не заимствует», — объясняет «Газете.Ru» Шапарин.

Китайцам не интересно локализовать технологии, мы не видим очереди из китайских брендов, которые бы боролись между собой за право выпускать автомобили в России, указывает он.

Резкое повышение этого обязательного платежа не сподвигнет китайские автобренды к масштабным инвестициям в Россию, соглашается основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Если говорить исключительно о том, чтобы подталкивать производство внутри России, то в этом году не надо повышать утильсбор. Нужно объявить, что к 2030 году мы его доведем до определенных размеров. Сам Китай так делал, мы просто повторяем его путь», — говорит Мосеев «Газете.Ru».

Китай на этом пути добился успеха, но следует учитывать, что объемы российского авторынка заметно меньше, поэтому в нашем случае не стоит стремиться к тому, чтобы в России локализовали производство десятки брендов, потому что их бизнес не будет рентабельным, указывает он.