Бедные россияне: что за цену Lada Vesta покупают американцы, японцы и немцы «Газета.Ru» назвала семь иномарок дешевле Lada Vesta

Все меньше россиян могут позволить себе приобрести новый автомобиль, даже цена продукции отечественного «АвтоВАЗа» стала сопоставима с приобретением недвижимости. «Газета.Ru» выяснила, что иностранцы по цене топовых машин Lada могут себе позволить модели Toyota, Skoda, Renault, Suzuki, Exeed и даже Jeep. Подробнее об этих машинах, в материале «Газета.Ru».

Средняя стоимость нового автомобиля в России составляет 3,3 млн руб., при этом эксперты ожидают, что этот показатель увеличится на 10% к концу 2024 года. Казалось бы, покупатель может рассчитывать на доступность отечественных высоколокализованных автомобилей, но ценник, к примеру, «пустой» Lada Vesta составляет 1,2 млн руб., а в достойных иномарок богатых комплектациях Vesta уже стоит 2-2,4 млн руб. По актуальному курсу Центробанка это $28 тыс.

close 100% Lada

За такую внушительную цену россиянин получает универсал с мотором 1,6 (118 л.с.) или 1,8 (122 л.с.), трансмиссий тоже две — механика или вариатор. Модель имеет такие современные опции, как мультимедийная система с навигатором «Яндекса», Apple CarPlay и Android Auto, четыре подушки безопасности, кожзам, восемь динамиков и розетку USB для пассажиров второго ряда.

Что купит на ту же сумму американец

Toyota Corolla входит в топ-3 самых востребованных иномарок среди российских покупателей. В США эти автомобили 2024 модельного года продают всего за $22 тыс. За такую сумму можно купить Corolla с двухлитровым двигателем (169 л.с.) и вариатором.

close 100% Toyota Corolla Nightshade Toyota

В этой машине уже будет климат-контроль, девять подушек безопасности, мультимедиа с восьмидюймовым экраном и бесключевой доступ. Если доплатить $3 тыс., можно приобрести Corolla в спецверсии Nightshade, которая имеет 18-дюймовые колесные диски с бронзовой отделкой, спортивные сиденья и аудиосистему JBL премиум-класса.

close 100% Jeep Compass Jeep

Также американцам за $26 тыс. доступен Jeep Compass 2024 модельного года в версии Sport. Полноприводный автомобиль комплектуется двухлитровым бензиновым мотором мощностью 200 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». В стандартной комплектации в салоне установлен десятидюймовый дисплей.

Немцам Skoda

Немецкие покупатели за сумму сопоставимую с $28 тыс. могут купить хетчбэк Skoda Scala в комплектации Selection с двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой с восьмидюймовым экраном, зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением, датчиком дождя и света.

close 100% Skoda Scala Skoda

Автомобиль получил литровый двигатель TSI на 95 сил и пятиступенчатую «механику». В таком автомобиле есть автоматическая система предупреждения ДТП.

Французская марка Renault за €25 тыс. предлагает компактный кроссовер Captur с фирменным двигателем TCe на 92 л.с. и МКП. Разгоняется этот автомобиль до 100 км/ч за 14,3 секунды. В оснащении базовой версии Captur входят камера заднего вида, круиз-контроль, предупреждение о выходе из полосы движения и усталости водителя.

close 100% Renault Capture Renault

Внутри салона установлена мультимедийная система OpenR Link с десятидюймовым дисплеем. Машина также оснащена комплексом безопасности, включай ESP, систему предотвращения столкновения и восемь подушек безопасности.

В июне этого года на рынке КНР стал доступен обновленный бестселлер марки Haval — H6. Цены на него стартуют от 118 тыс. юаней (около 1,4 млн руб.). В оснащение входят десятидюймовая цифровая приборная панель, 15-дюймовый экран и мультимедиа на базе операционной системы Coffee OS с чипом Qualcomm Snapdragon 8155.

close 100% Haval H6 Haval

Кроме того, есть проекционный дисплей на лобовом стекле. Базовые переднеприводные комплектации Haval H6 оснащаются полуторалитровым турбомотором на 184 сил и семиступенчатым «роботом».

Также в мае премиальный бренд Exeed (принадлежит автоконцерну Chery) на домашнем рынке запустил продажи кроссовера Era ET. Стоимость этого автомобиля начинается от 190 тыс. юаней (около 2,2 млн руб.).

close 100% Exeed Era ET Exeed

Начальная версия машины оснащена батареей, рассчитанной на 200 км пути на одном заряде, и выступающим в роли генератора бензиновым мотором. По словам производителей, в отделке салона авто применялись мрамор, натуральное дерево и другие дорогие материалы. У водительского кресла есть функция массажа, вентиляции и подогрева.

Японские покупатели за 3,1 млн йен (1,7 млн руб.) могут приобрести вместительный минивэн Suzuki Landy на шесть мест. Он оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом в два литра, для модели доступен полный привод e-Four.

close 100% Suzuki Landy Suzuki

Водительское и пассажирское сиденья оборудованы подогревом. Машина имеет автоматическую раздвижную дверь, которую можно открыть одним прикосновением ноги.