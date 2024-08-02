Бедные россияне: что за цену Lada Vesta покупают американцы, японцы и немцы

Средняя стоимость нового автомобиля в России составляет 3,3 млн руб., при этом эксперты ожидают, что этот показатель увеличится на 10% к концу 2024 года. Казалось бы, покупатель может рассчитывать на доступность отечественных высоколокализованных автомобилей, но ценник, к примеру, «пустой» Lada Vesta составляет 1,2 млн руб., а в достойных иномарок богатых комплектациях Vesta уже стоит 2-2,4 млн руб. По актуальному курсу Центробанка это $28 тыс.
За такую внушительную цену россиянин получает универсал с мотором 1,6 (118 л.с.) или 1,8 (122 л.с.), трансмиссий тоже две — механика или вариатор. Модель имеет такие современные опции, как мультимедийная система с навигатором «Яндекса», Apple CarPlay и Android Auto, четыре подушки безопасности, кожзам, восемь динамиков и розетку USB для пассажиров второго ряда.
Что купит на ту же сумму американец
Toyota Corolla входит в топ-3 самых востребованных иномарок среди российских покупателей. В США эти автомобили 2024 модельного года продают всего за $22 тыс. За такую сумму можно купить Corolla с двухлитровым двигателем (169 л.с.) и вариатором.
Toyota Corolla NightshadeToyota
В этой машине уже будет климат-контроль, девять подушек безопасности, мультимедиа с восьмидюймовым экраном и бесключевой доступ. Если доплатить $3 тыс., можно приобрести Corolla в спецверсии Nightshade, которая имеет 18-дюймовые колесные диски с бронзовой отделкой, спортивные сиденья и аудиосистему JBL премиум-класса.
Jeep CompassJeep
Также американцам за $26 тыс. доступен Jeep Compass 2024 модельного года в версии Sport. Полноприводный автомобиль комплектуется двухлитровым бензиновым мотором мощностью 200 л.с., который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». В стандартной комплектации в салоне установлен десятидюймовый дисплей.
Немцам Skoda
Немецкие покупатели за сумму сопоставимую с $28 тыс. могут купить хетчбэк Skoda Scala в комплектации Selection с двухзонным климат-контролем, мультимедийной системой с восьмидюймовым экраном, зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением, датчиком дождя и света.
Skoda ScalaSkoda
Автомобиль получил литровый двигатель TSI на 95 сил и пятиступенчатую «механику». В таком автомобиле есть автоматическая система предупреждения ДТП.
Франция
Французская марка Renault за €25 тыс. предлагает компактный кроссовер Captur с фирменным двигателем TCe на 92 л.с. и МКП. Разгоняется этот автомобиль до 100 км/ч за 14,3 секунды. В оснащении базовой версии Captur входят камера заднего вида, круиз-контроль, предупреждение о выходе из полосы движения и усталости водителя.
Renault CaptureRenault
Внутри салона установлена мультимедийная система OpenR Link с десятидюймовым дисплеем. Машина также оснащена комплексом безопасности, включай ESP, систему предотвращения столкновения и восемь подушек безопасности.
Китай
В июне этого года на рынке КНР стал доступен обновленный бестселлер марки Haval — H6. Цены на него стартуют от 118 тыс. юаней (около 1,4 млн руб.). В оснащение входят десятидюймовая цифровая приборная панель, 15-дюймовый экран и мультимедиа на базе операционной системы Coffee OS с чипом Qualcomm Snapdragon 8155.
Haval H6Haval
Кроме того, есть проекционный дисплей на лобовом стекле. Базовые переднеприводные комплектации Haval H6 оснащаются полуторалитровым турбомотором на 184 сил и семиступенчатым «роботом».
Также в мае премиальный бренд Exeed (принадлежит автоконцерну Chery) на домашнем рынке запустил продажи кроссовера Era ET. Стоимость этого автомобиля начинается от 190 тыс. юаней (около 2,2 млн руб.).
Exeed Era ETExeed
Начальная версия машины оснащена батареей, рассчитанной на 200 км пути на одном заряде, и выступающим в роли генератора бензиновым мотором. По словам производителей, в отделке салона авто применялись мрамор, натуральное дерево и другие дорогие материалы. У водительского кресла есть функция массажа, вентиляции и подогрева.
Япония
Японские покупатели за 3,1 млн йен (1,7 млн руб.) могут приобрести вместительный минивэн Suzuki Landy на шесть мест. Он оснащен четырехцилиндровым двигателем объемом в два литра, для модели доступен полный привод e-Four.
Suzuki LandySuzuki
Водительское и пассажирское сиденья оборудованы подогревом. Машина имеет автоматическую раздвижную дверь, которую можно открыть одним прикосновением ноги.