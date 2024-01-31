«Поездил и на Vesta, и на Haval». Пересели ли госслужащие на российские машины? Член Госдумы Фаррахов: депутаты с начала года ездят на Lada Vesta и Haval

Полгода назад Владимир Путин распорядился в приоритетном порядке использовать российские автомобили в качестве служебного транспорта для госслужащих, 1 февраля правительство и власти регионов должны отчитаться о выполнении поручения. «Газета.Ru» поговорила с депутатами и чиновниками и выяснила, пересели ли они на отечественные машины и довольны ли изменениями.

1 февраля истекает срок предоставления доклада по поручению президента России Владимира Путина о приоритетном использовании высоколокализованных отечественных автомобилей в качестве служебного транспорта для госслужащих. Соответствующее распоряжение глава государства дал правительству России, управлению делами президента и властям регионов в сентябре 2023 года. В преддверии этой даты «Газета.Ru» узнала у депутатов и высокопоставленных госслужащих, на каких служебных машинах они ездят.

Депутат Госдумы Олег Леонов (фракция «Новые люди»), который первым сообщил о пополнении автопарка нижней палаты парламента отечественными автомобилями, рассказал «Газете.Ru», что продолжает пользоваться Lada Vesta для служебных поездок.

«Важно понимать, что у депутатов нет персонального автомобиля. Есть закрепленные машины за председателем Госдумы, его заместителями и председателями комитетов. У остальных — машины, которые заказываются под поездку. Мне примерно раз в два дня попадается Lada Vesta, с удовольствием езжу», — пояснил Леонов.

По его словам, в настоящее время наряду с новыми Lada Vesta в автопарке, обслуживающем депутатов Госдумы, остаются Ford Mondeo и Hyundai Sonata.

«Из минусов Vesta по сравнению с иномарками — более низкий потолок. Для меня не проблема, я человек среднего роста. Но если пассажир будет повыше, он будет в потолок упираться. И нет центрального подлокотника, руку положить некуда», — поделился парламентарий.

Наличие в Vesta разъема USB, напротив, очень удобно, поскольку можно поставить смартфон на зарядку и продолжать работать в пути, добавил он.

«Важно и хорошо, что с переводом на отечественные машины нет кампанейщины. Автопарк большой, поэтому надо постепенно заменять машины, пока старые не выработают свой ресурс», — подчеркнул Леонов.

Депутат Госдумы от «Единой России» Айрат Фаррахов рассказал «Газете.Ru», что помимо Lada Vesta для обслуживания депутатов Госдумы используются кроссоверы Haval российской сборки.

«Я поездил и на Vesta, и на Haval. Нормальные, хорошие впечатления. Мне кажется, что и у водителей в том числе было недоверие к этим моделям. Самое главное сейчас — чтобы и надежность была», — отметил Фаррахов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам депутата, кроссоверы Haval, как и Lada Vesta, поступили для обслуживания депутатов с нового года.

В качестве служебного автомобиля для госслужащих в регионах при поездках между муниципальными образованиями предпочтителен «УАЗ Патриот», добавил Фаррахов.

Заместитель руководителя Росаккредитации Александр Соловьев рассказал «Газете.Ru», что для нужд ведомства используются китайские седаны Chery Arrizo 8, которые предоставляются в рамках контракта по оказанию транспортных услуг.

«У нас конкурс был в прошлом году, поэтому отечественных машин у нас пока нет. Но мы требуем от наших подрядчиков, которые к нам на конкурс выходят, чтобы в первую очередь нам предоставляли российские автомобили», — рассказал Соловьев.

По его словам, продукция китайского автопрома не вызывает нареканий, в то же время и чиновники ведомства не предъявляют повышенных требований к уровню комфорта. Автомобили ушедших из России европейских марок для транспортного обслуживания сотрудников ведомства не используются, подчеркнул Соловьев.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил «Газете.Ru», что для служебных поездок использует микроавтобус Volkswagen Transporter, а также автомобиль Mercedes, выпущенный около пяти лет назад.

«У нас был парк автомобилей Volkswagen, которые выпускались в Калужской области, и мы его уже года два не обновляли. Если что-то приобретается для районов — то это однозначно отечественный автопром, Lada и УАЗ», — рассказал Шапша.

Что касается дальнейшего развития, то в прошлом году перезапустили завод «ПСМА Рус», и планируется перезапуск бывшего завода Volkswagen, что позволит ездить на машинах, которые будут производиться в Калужской области, добавил он. При необходимости обновления автопарка губернатор надеется закупить автомобили, выпущенные на заводах региона.

«Сейчас у меня Mercedes-Benz и микроавтобус Volkswagen. Машины уже не новые, ездят в нашем парке достаточно давно. Пробег у них уже приличный. Обновлять парк пока не планируем, пользуемся аккуратно. Проблем с обслуживанием не возникает», — заключил Шапша.