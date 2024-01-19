Российскому авторынку грозит затоваривание. Когда подешевеют китайские авто? Автоэксперт Мосеев: китайские машины могут подешеветь в I квартале 2024 года

Российскому рынку грозит избыток китайских автомобилей, который вынудит дилеров и автокомпании снижать цены либо корректировать планы продаж, предупреждает ассоциация «Российские автомобильные дилеры». О том, когда и насколько новые машины могут подешеветь, читайте в материале «Газеты.Ru».

Согласно планам представительств китайских автокомпаний, официально работающих в нашей стране, а также российских автопроизводителей, в России по итогам года планируется продать около 1,7 млн автомобилей. С учетом того, что за прошедший год в стране продали менее 1,1 млн машин, а наиболее оптимистичный прогноз на 2024 год — 1,3 млн, российскому рынку грозит затоваривание складов. Об этом на пресс-конференции в Москве заявил глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин.

«Если каждый производитель привезет больше автомобилей, чем может быть продано, для рынка

это обернется войной скидок.

И вроде бы это здорово, но это выльется в банкротства как отдельных компаний, так и дилеров», — сказал Подщеколдин.

По его словам, на российском авторынке назревает перегрев, который обусловлен в том числе отсутствием дешевых кредитов на покупку машин. При этом раньше в кредит покупался практически каждый второй автомобиль.

«У нас новый автомобиль сейчас стоит почти 3 млн рублей. Говорили, что не хватает машин, но не хватает дешевых машин. А за 3 млн рублей никто не купит столько машин, тем более с таким кредитованием, как сегодня», — отметил глава РОАД.

Глава отраслевой ассоциации надеется, что китайские автокомпании скорректируют план продаж на 2024 год в сторону уменьшения. По состоянию на декабрь 2023 года совокупный план продаж китайских и отечественных легковых машин составляет 1,7 млн. С учетом прогноза емкости рынка (оптимальный – 1,1 млн машин и максимальный – 1,3 млн), в России могут оказаться лишними 500-600 тыс. машин, подсчитал Подщеколдин.

Гендиректор группы компаний «Автодом» Андрей Ольховский признает, что уже сейчас у дилеров на складах скопились запасы более чем на два месяца торговли.

«Рост складов связан с тем, что

спрос упал, ранее заказанные автомобили продолжали поступать, а планы продаж не были вовремя скорректированы.

Что касается акций и спецпредложений, то это будет зависеть от задач и амбиций поставщиков. Если они будут продолжать объемные поставки, то спецпредложений не избежать», — отметил Ольховский в беседе с «Газетой.Ru».

Если будет выбран более консервативный сценарий и поставки будут подстраиваться под спрос и отгрузки клиентам, то, скорее всего, ценообразование сохранится в прежнем состоянии, добавил он. Вместе с тем, в абсолютных цифрах запасы автомобилей на складах дилеров очень отличаются, каждая компания формирует склад под свой план продаж, уточнил он.

Ситуация с наличием излишков (максимальных стоков) автомобилей по китайским, а также ушедшим с российского рынка брендам преувеличена, полагает директор розничных продаж автомобильной группы «Авилон» Илья Петров.

«Объемы автомобилей, которые имеются сегодня на складах, не являются критичными и не приносят видимого ущерба дилеру и импортеру,

а свое нахождение на складе оправдывают широтой номенклатуры по комплектациям и цветам для удовлетворения спроса покупателей», — заявил Петров «Газете.Ru».

По его словам, наличие у дилеров запасов машин не означает завершения периода дефицита в целом по отрасли, в разных сегментах нехватка машин сохраняется по некоторым моделям.

«Снижения цен на новые автомобили именно на этом фоне ожидать не стоит. Предпосылок для их удешевления в отрасли пока в целом не наблюдается.

Ценообразование зависит от ряда других факторов, и в особенности — от курса валют по отношению к рублю»,

— отметил Петров.

Этот показатель продолжит влиять на изменение цен и в 2024 году, добавил он.

Особенности китайского бизнеса таковы, что руководство китайских автокомпаний с большой неохотой признает ошибки в планировании и корректирует их, по сравнению с европейскими, японскими и корейскими. К тому же запланированные к продаже в России автомобили уже начали производить на заводах, под них закупаются необходимые компоненты, так что скидки все же ожидаются — сначала от дилеров, а затем и от самих представительств китайских марок, полагает основатель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев.

«Для нормальной продажи обычно нужен запас автомобилей на 1-1,5 месяца, нынешний двухмесячный запас также некритичен. Однако надо понимать, что это усредненный показатель, и уже есть бренды, у которых скопился трехмесячный сток», — объяснил Мосеев «Газете.Ru».

В целом сейчас уже видно, что автомобилей больше, чем нужно для продажи, и тенденция увеличения «оверстока» наблюдается уже в течение нескольких месяцев. И поставки автомобилей будут нарастать, добавил он.

«Цикл заказа производства и доставки автомобилей — не сиюминутная история. Раз они запланировали на 2024 год определенное количество машин, то эти планы согласованы со штаб-квартирами, под эти машины заказаны комплектующие и эти машины начали производить на заводах еще в прошлом году», — подчеркнул Мосеев.

Ситуацию может кардинально поменять снижение цен, после которого часть клиентов вернется с вторичного рынка к новым машинам, плюс некоторые люди задумаются о том, чтобы не откладывать решение продать свой автомобиль и купить новый, считает он.

«В первом квартале дилеры будут вынуждены давать скидки, чтобы распродать стоки автомобилей. Маржа на автомобилях 5-7%, и дилер сильно подвинуться не сможет, чтобы не торговать в убыток. Я думаю, что во втором квартале уже начнется ценовая конкуренция со стороны дистрибьюторов», — прогнозирует Мосеев.