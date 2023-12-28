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Депутатов Госдумы начали пересаживать на российские служебные авто

Депутат Госдумы Леонов рассказал о получении служебной Lada Vesta

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Lada

Депутатов Госдумы начали пересаживать на отечественные служебные автомобили. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат думской фракции «Новые люди» Олег Леонов, который снял видео из салона Lada Vesta.

«В 2023 году говорили, что надо чиновников пересаживать на отечественные автомобили. И вот я первый пассажир новой Lada Vesta, теперь такие машины будут возить депутатов Госдумы. Вполне себе достойный автомобиль. Очень рад, что так оперативно перешли от слов к делу», — написал Леонов.

Леонов назвал Lada Vesta «прекрасной машиной» с «достаточно хорошим салоном». Парламентарий обратил внимание на наличие мультимедийной системы с большим вертикально-ориентированным экраном, на котором выводится навигация, и порта USB.

«Вполне себе удобная, хорошая, нормальная отечественная машина, рад такому», — заключил депутат.

В августе президент России Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. В декабре стало известно, что в органы исполнительной власти регионов поступило письмо со ссылкой на решение спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором предлагается с 1 января 2024 года пересадить всех депутатов на отечественные авто.

В Минпромторге подготовили список машин, которые рекомендованы для приоритетного использования госслужащими в служебных целях. В него вошли бренды Lada, УАЗ, Aurus, «Москвич».

Ранее стало известно, каких чиновников первыми пересадят на Lada Aura.

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