Ввезенные из Армении и Киргизии иномарки могут начать конфисковывать

Российская таможня начала фиксировать массовые случаи махинаций с занижением стоимости при растаможке автомобилей, которые поступают в страну в рамках «серого» и параллельного импорта, выяснила «Газета.Ru». В большинстве случаев проблема касается поставок в Россию иномарок из Киргизии и Армении, но есть случаи и с машинами из других стран ЕАЭС, говорят продавцы. В ФТС предупредили, что недобросовестным продавцам-импортерам придется доплатить разницу с заниженной таможенной ставки, а если они это не сделают, у покупателей-физлиц могут изъять автомобили, отмечают юристы, а юрлиц — оштрафовать в размере двойной стоимости товара.

Федеральная таможенная служба (ФТС) России зафиксировала массовые случаи занижения стоимости при растаможивании автомобилей, ввезенных из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе ведомства.

«Проблематика с занижением стоимости легковых автомобилей имеется. Таможенными органами выявляются случаи декларирования в государствах — членах Евразийского экономического союза легковых автомобилей с признаками заявления недостоверных сведений об их стоимости», — рассказал «Газете.Ru» официальный представитель таможенной службы.

Собеседник в ФТС уточнил, что выявление фактов манипуляции с ценами таможенными администрациями стран, где осуществлялось декларирование, происходит после выпуска товаров в оборот. Тех, кто пытается мошенничать, все равно ждет наказание, поскольку ответственность за недостоверность сведений несет декларант.

«В таких случаях все подлежащие уплате таможенные платежи будут довзыскиваться с декларанта в полном размере в государствах ЕАЭС, где производилось таможенное оформление автомобилей»,

— предупредили в ФТС.

Машину могут забрать

В таможенном деле все риски следуют за товаром, поэтому принцип добросовестного приобретателя для покупателя «проблемного» автомобиля на работает, объясняет эксперт Совета по таможенной политике Торгово-промышленной палаты РФ, руководитель группы таможенного регулирования и международной торговли ГК «Б1» Вильгельмина Шавшина.

По ее словам, если таможня выявляет, что товары были ввезены с заниженной стоимостью, что привело к неуплате таможенных платежей, то она может с помощью административного регулирования предъявлять претензии к текущему владельцу товара – начиная от требования об уплате недостающей суммы и изъятия ПТС, вплоть до конфискации товара, отметила Шавшина.

«В самом консервативном сценарии последует изъятие автомобиля, если будет возбуждено административное преследование по ст. 16.21 КоАП РФ (незаконные пользование товарами, их приобретение, хранение либо транспортировка).

Незаконное, потому что с них не были полностью уплачены таможенные платежи между границами государств — членов ЕАЭС», – пояснила собеседница.

Санкция статьи для юридических лиц грозит административным штрафом до двукратного размера стоимости товара с его конфискацией. Ситуация осложняется тем, что определить настоящую первичную стоимость автомобиля покупателю очень трудно, считает основатель автомобильного маркетплейса Fresh Auto Денис Мигаль.

«Если занижение не было критичным, не в разы, то определить это будет сложно, как и откатить такие сделки.

Вообще любой параллельный импорт не очень безопасен и прозрачен, потому что машина покупается у физлиц, непонятно как происходят взаиморасчеты», – подчеркнул Мигаль.

«Киргизия в «серой зоне» рынка

Опрошенные «Газетой.Ru» продавцы автомобилей и участники бизнеса рассказали, что схема с занижением реальной стоимости транспортных средств часто практикуется не только в Киргизии, но и в Армении, реже — в других странах ЕАЭС. По словам основателя компании «РоговМобиль» Дмитрия Рогова (специализируется на доставке «под ключ» машин из Южной Кореи, Европы и Японии), ради снижения таможенного платежа недобросовестные продавцы могут занижать стоимость машины в три раза. Как правило, это выгоднее всего делать в случае импорта дорогих машин.

«Киргизия – чемпион по занижению цен,

– соглашается автор YouTube-канала «Лиса рулит» Елена Лисовская, которая занимается ввозом и продажей иномарок. —

Все зависит от корректности продавца автомобилей и того человека, который их ввозит. В Казахстане это делать сложнее, в Киргизии – проще, но это не значит, что все привезенные оттуда машины проблемные».

По словам собеседницы, существует определенная «сетка», по которой растаможивают автомобили. Если задекларировать машину, указав стоимость сильно ниже этой «сетки», то позже возникают риски, связанные с аннулированием свидетельства о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и паспорта транспортного средства (ПТС).

В ассоциации Российские автомобильные дилеры (РОАД) не исключают, что в Киргизии есть нарушения в этом вопросе, в этой стране более лояльно относятся к прозрачности таможенных сборов, отметили в РОАД. Правда, все нарушения касаются серой зоны рынка — перекупов, неофициалов и прочих частных продавцов, заверили в ассоциации.