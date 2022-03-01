«АвтоВАЗ» перестал поставлять машинокомплекты на Украину

«АвтоВАЗ» остановил на неопределенный срок производство и поставки машинокомплектов для украинского ЗАЗа, выяснила «Газета.Ru». До начала военных действий на заводе в Запорожье собирали не только Lada, но и Renault, а также автомобили Kia из машинокомплектов с завода Hyundai-Kia в Санкт-Петербурге. С технической точки зрения возобновить производство на ЗАЗе нетрудно, однако главным препятствием к дальнейшему присутствию Lada на украинском рынке могут быть политические причины, полагают эксперты.

Производство машинокомплектов Lada для нужд Запорожского автомобильного завода (ЗАЗа) остановлено, о вероятном возобновлении выпуска комплектующих для ЗАЗа руководство автогиганта не сообщает. Об этом «Газете.Ru» рассказали два источника на предприятии в Тольятти. Собеседники отмечают, что проблемы с отгрузками в Запорожье были и ранее в связи с тем, что в Тольятти не хватало комплектующих для собственных нужд.

«Сейчас на Украину точно ничего не производим», — рассказал один из работников автозавода.

Украинский сайт марки Lada в настоящее время не работает. По состоянию на середину 2021 года, на Украине действовало 39 дилерских центров российской марки (семь из них в Киеве). Крупноузловая сборка автомобилей Lada на ЗАЗе была налажена в 2020 году после многолетнего перерыва. Благодаря этому компании, входящей в автомобильную группу «Укравто» украинского бизнесмена Тариэла Васадзе, удалось обойти высокие таможенные пошлины на российскую продукцию.

Модельный ряд «АвтоВАЗа» был представлен на украинском рынке четырьмя машинами — седаном Vesta и универсалом Vesta SW Cross, седаном и лифтбеком Granta, хетчбэком XRay.

Также в 2020 году на ЗАЗе была налажена сборка автомобилей Renault, а в феврале 2021 года стартовал выпуск седанов Kia Rio и хетчбэков Kia Rio X. В России эти автомобили производятся на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) в Санкт-Петербурге.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2021 году на Украине было реализовано 1,9 тыс. автомобилей Lada – в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Каждый четвертый из них – Lada Granta.

Выпускали на Украине и автомобили »Группы ГАЗ» — грузовики «Газель Бизнес» были локализованы местным дистрибьютором под самостоятельным брендом HDC в начале 2020 года, после введения украинским правительством запрета на импорт автомобилей российского производства.

«Газета.Ru» обратилась на «АвтоВАЗ» с вопросами об остановке поставок машинокомплектов Lada для украинского рынка и их возможном возобновлении, на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил. Без ответа остались и вопросы, адресованные в пресс-службу «Группы ГАЗ» об объемах поставок в эту страну.

В пресс-службе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) также оставили без ответа вопросы о нынешнем состоянии производства и поставок машинокомплектов для украинского рынка. При этом сам завод ХММР простаивает со вторника, 1 марта.

«В период с 1 по 5 марта завод ХММР временно приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих за-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов.

ХММР планирует возобновить производство 9 марта», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе предприятия.

Завод периодически сталкивается с перебоями в поставке автокомпонентов, начиная с конца 2020 года, уточнили в ХММР.

С технической точки зрения возобновление производства на ЗАЗе автомобилей тех же марок и моделей, что выпускались там ранее, возможно в течение нескольких дней, отмечает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Если завод в нормальном состоянии, нет никаких сложностей в том, чтобы возобновить там производство Lada или любой другой марки, подходящей по габаритам конвейера, — объясняет Бургазлиев «Газете.Ru». – Правда, сейчас присутствие этой марки на Украине вряд ли вероятно».

Впрочем, решение все равно зависит не от «АвтоВАЗа», а от Renault, добавляет эксперт. С точки зрения технологии производства на перезапуск той же модели с теми же комплектующими может потребоваться порядка 3-5 дней, главным образом для подготовки системы окраски, переналадка на другую модель может занять от недель до месяцев, поясняет он.

Гендиректор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков полагает, что сборка Lada на ЗАЗе в обозримом будущем невозможна. Ранее «Газета.Ru» сообщала, что «АвтоВАЗ» поднял розничные цены в зависимости от модели на сумму до 250 тыс. рубл.