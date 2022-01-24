Россияне в пролете: какие новые автомобили обошли Россию стороной

Выбор автомобилей на российском рынке неуклонно сокращается – многие новинки, создаваемые автопроизводителями для продажи по всему миру и в отдельных регионах, до нашей страны не добрались в прошлом году и не появятся в этом. О том, какие интересные машины проехали мимо России, – в материале «Газеты.Ru».

Volkswagen Lamando L

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Весной будущего года в продажу в Китае поступит лифтбек Volkswagen Lamando L, рассчитанный на молодежную аудиторию. Автомобиль построен на модульной платформе MQB и по габаритам близок к Skoda Octavia. В отличие от чешской модели, ориентированной на практичность, Lamando L имеет безрамочные боковые двери стремительный силуэт кузова.

В наличии матричные светодиодные фары, массивная решетка радиатора.

Платформа MQB Evo, на которой построен автомобиль, по умолчанию подразумевает многорычажную заднюю подвеску вместо скручивающейся балки – в угоду лучшей управляемости. Цифровая панель приборов объединена с центральным дисплеем – такое решение уже демонстрирует внедорожник Touareg.

Силовые агрегаты — глобальные, как и на других рынках. Лифтбек для китайского рынка получит турбомотор 1.4 TSI мощностью 150 лошадиных сил и 7-ступенчатый «робот» DSG с двойным сцеплением. Позднее ожидается и более мощный 2,0-литровый турбомотор.

Ford Mondeo

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Ford Mondeo уже покинул американский рынок и в 2022 году уходит из Европы, как и его конкурент Volkswagen Passat, но в Китае его история продолжается. Рассекреченное в январе пятое поколение модели разработано китайским подразделением американской компании.

По сравнению с предыдущим поколением, автомобиль стал крупнее.

Уже в базовой версии он получит светодиодные фары, а на передней панели предусмотрен общий экран, объединяющий приборы и медиасистему.

Известно, что новый Mondeo получит двухлитровый бензиновый мотор с турбонаддувом мощностью 239 лошадиных сил. Подробная информация о комплектациях будет обнародована позже – начало продаж ожидается в первом квартале этого года.

Skoda Slavia

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В качестве преемника Skoda Rapid для индийского рынка чешская марка подготовила седан Slavia. И если в нашей стране эта модель предлагается в кузове лифтбек, то индийский Rapid и прежде был седаном, близким по конструкции к Volkswagen Polo.

Slavia, которая идет к нему на смену, построена на упрощенной версии модульной платформы MQB, предназначенной для бюджетных автомобилей. Внешность и интерьер седана решены в стиле актуальной версии Skoda Fabia.

Для Slavia предусмотрена виртуальная приборная панель, управление климат-контролем – посредством сенсорного экрана.

Базовый силовой агрегат – турбомотор объемом 1 литр и мощностью 115 лошадиных сил, работающий в паре с механической коробкой передач или 6-ступенчатым автоматом. Более мощному 150-сильному мотору 1.5 полагается 7-ступенчатая роботизированная трансмиссия. Цена новинки будет объявлена в марте.

Honda Civic

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Японская Honda уходит с российского рынка – с этого года в нашей стране она сосредоточится на продаже мотоциклов и силовой техники, а последней моделью, которая пока предлагается в нашей стране, остается кроссовер CR-V ценой от 3,1 млн руб.

На других рынках Honda продолжает развивать свой модельный ряд – так, в конце прошлого года была представлена самая мощная версия Honda Civic 2022 модельного года.

«Заряженный» Honda Civic Si получил 1,5-литровый турбомотор мощностью 200 лошадиных сил и 6-ступенчатую механическую коробку передач либо вариатор.

Инженеры японской компании увеличили тягу двигателя на низких оборотах, чтобы улучшить динамику разгона. В старшей комплектации Civic Si оснащается продвинутой аудиосистемой с 12 динамиками, предусмотрены также спортивные кресла с интегрированными подголовниками. С места до 100 км/ч седан способен ускориться за 6,9 с. Цена модели в США – от $27,3 тыс. (около 2,1 млн руб.).

Fiat Pulse

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В России модельный ряд итальянского автоконцерна представлен только коммерческой линейкой, а вот в странах Латинской Америки его позиции исторически сильны. Дебютировавший в 2021 году компактный кроссовер Fiat Pulse разработан бразильским подразделением Fiat и появился в продаже в этой стране в середине осени.

С базовым 1,3-литровым мотором мощностью 115 лошадиных сил он предлагается минимум за 90,8 тыс. бразильских реалов (1,3 млн руб.).

В наличии и более мощный литровый турбомотор мощностью 130 «лошадей».

Привод предусмотрен только передний. Среди оснащения – бесключевой доступ, беспроводная зарядка для смартфона и медиасистема с 10-дюймовым экраном. Дистанционный запуск двигателя предусмотрен через приложение в смартфоне.

Chevrolet Silverado

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Модельный ряд американского подразделения Chevrolet в нашей стране сейчас ограничивается внедорожником Tahoe, а также кроссоверами Traverse и TrailBlazer. Продажи популярных в Америке пикапов в нашей стране так и не были начаты, хотя модель Silverado фигурировала среди премьер Московского автосалона 2014 года.

Развитие этой линейки тем временем идет своим чередом в соответствии с современными тенденциями – в январе этого года американский автопроизводитель представил новый Silverado на электротяге.

Электропикап, обладающий двухмоторной силовой установкой мощностью в 673 лошадиные силы и обещающий разгон до «сотни» за 4,5 секунды, базируется на той же архитектуре, что и GMC Hummer EV, производство которого и отгрузка заказчикам уже начались.

По сравнению с возрожденным Hummer, электрический Silverado более прост –

у него нет полноуправляемого шасси с возможностью движения по диагонали и функции увеличения дорожного просвета для преодоления тяжелого бездорожья.

В салоне – огромный 17-дюймовый экран медиасистемы, а в задний борт встроена откидная ступенька, облегчающая возможность забраться в кузов.

В задней стенке кабины предусмотрен люк для перевозки длинномерных грузов. На одной зарядке электропикап может преодолеть до 645 км. Минимальная цена машины – около $40 тыс. (более 3 млн руб.), версия RST First Edition, с которой и начнется производство, обойдется в $105 тыс. (более 8 млн руб.).