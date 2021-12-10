Компания Zetta расплатилась с долгами после возбуждения уголовного дела

Компания Zetta, разработчик поддержанного Минпромторгом России массового отечественного электромобиля, погасила долги по заработной плате после вмешательства прокуратуры. Это уже вторая задержка зарплаты сотрудникам предприятия, а серийное производства модели Zetta, на которое ушло 300 млн рублей бюджетных денег, так и не налажено.

С июля по октябрь 2021 года компания Zetta (разрабатывает российский электромобиль Zetta) задолжала 42 своим сотрудникам более3,8 млн рублей, сообщается на официальном сайте прокуратуры Самарской области. В нестоящее время после вмешательства прокуроров, задолженность по заработной плате полностью погашена, подчеркивают в ведомстве. Тем не менее, по факту задержки зарплаты возбуждено уголовное дело.

«Прокуратура Центрального района г. Тольятти возбудила уголовное дело в отношении руководителя ООО «Зетта» по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы).Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Деятельность копании не в первый раз попадает в поле зрения надзорных органов. В начале года уже было возбуждено аналогичное уголовное дело, связанное с невыплатой заработной платы. В сентябре-ноябре 2020 года организация задолжала своим сотрудникам (59 человек) более 4 млн рублей, отметили в региональной прокуратуре.

Генеральным директором ООО «Зетта», зарегистрированном в Тольятти, является Денис Щуровский. За невыплату зарплаты сотрудникам ему может грозить штраф в размере 100-500 тыс. рублей, принудительные работы либо лишение свободы на срок до трех лет. Руководитель компании отказался рассказать о ситуации на предприятии, а также о дальнейших планах по созданию электрокара.

«Мы ничего не комментируем ни относительно самого проекта Zetta, ни относительно компании», — заявил Щуровский «Газете.Ru».

Как ранее сообщала «Газета.Ru»,

в ноябре 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал начало серийного выпуска электромобиля Zetta в первом квартале 2020 года.

Похожее заявление чиновник сделал и в августе прошлого года, отметив, что запуск производства был перенесен из-за необходимости дополнительных инвестиций.

В конце марта этого года министр во время визита в Тольятти, совершил пробную поездку на одном из опытных образцов электрокара Zetta. В ходе тест-драйва глава Минпромторга в очередной раз заявил, что серийный выпуск Zetta, получившего свыше 300 млн рублей госфинансирования в виде субсидий на НИОКР, начнется до конца этого года, сообщал Интерфакс.

На запрос «Газеты.Ru», касающийся ситуации с выплатой зарплаты сотрудникам компании Zetta, перспектив ее развития, а также сроков серийного запуска электрокара в пресс-службе Минпромторга оперативно ответить не смогли.

В серию не пойдет

Задержка зарплат работникам говорит о серьёзных финансовых проблемах в компании, отмечают эксперты. Вероятность увидеть серийное производство этой машины минимальна, считает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Я неоднократно говорил об абсурдности и отсутствии перспектив у этого проекта. Сейчас есть только какие-то ходовые макеты, больше похожие на гольф-кары, а не на автомобили.

Это напоминает проект курсовой или дипломной работы для группы из 3-5 студентов, а не перспективную разработку, готовую к серийному производству.

Совершенно не понятно, что несколько лет делали десятки людей на выделенные из бюджета на НИОКР деньги. Это уже вопрос с соответствующим компетентным органам, — заявил Бургазлиев в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, разработчиков Zetta ничему не научил печальный опыт других проектов создания в нашей стране доступного электромобиля. Авторы еще одного российского электрокара лишь в очередной раз продемонстрировали далеко не самые передовые отечественные возможности и компетенции в проектировании автомобилей, уверен он.

Проект Zetta имеет мало общего с автопромом, считает генеральный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Создание серийного электромобиля требует совершенно другого уровня инвестиций и технологий, подчеркнул он.

«То, что мы сейчас видим, больше похоже на баловство, а не на проект серьезного автопроизводителя. Причем в этот детский сад были влиты миллионы бюджетных средств», — заявил эксперт.

Рассчитывать на серийный выпуск электрокара Zetta не стоит, уверен Целиков. По его мнению, этот проект ждет такая же судьба, что и провалившиеся ранее разработки «Е-Мобиль» и «Маруся».