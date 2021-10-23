Власти выполнили требования сочинцев, протестовавших против изменения схемы движения

Около 30 тыс. человек, как утверждают жители Сочи, оказались «отрезаны» от жизни после перехода на новую схему движения на участке трассы Адлер — Альпика-Сервис. Ее ввели в пятницу, что привело к огромным пробкам. После неудачного эксперимента люди вышли протестовать прямо на этой дороге, фактически заблокировав путь автомобилям. Приехавшие на место событий представители власти сообщили горожанам, что восстановят прежнюю схему движения. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Власти Сочи в субботу вернули жителям Красной поляны двустороннее движение на 26-километровом участке трассы Адлер — Альпика-Сервис, где 9 октября произошло ДТП с телеведущей Ксенией Собчак.

«Мы это сделали! Эмоций куча просто!» — поделился один из участников акции протеста, устроенной горожанами из-за огромных пробок, к которым привела односторонняя схема движения, действовавшая с утра пятницы.

Путь, занимавший прежде примерно 20 минут, пришлось преодолевать за два часа. При этом маршрут объезда составлял около 20 км. Также изменились схемы движения городских автобусов.

Решение об отмене двустороннего движения ранее приняли местные власти. Вернуть его жителям Сочи удалось после двухдневного «бунта».

«Поменяли схему движения, из-за этого 30 тыс. человек, в том числе дети и пенсионеры, были отрезаны от жизни. Мы создали чат, где люди просто проявили инициативу и вышли на следующий день на дорогу, начали ходить по пешеходному переходу. Из-за этого образовалась пробка. Приехали ГАИ, и движение полностью остановилось. Прибыли представители власти, предложили нам создать инициативную группу и приехать к ним, чтобы написать заявление. Но мы на месте, в клубе администрации, написали письмо в прокуратуру и подписали заявление о том, чтобы вернули как было. Власти поначалу категорически отказывались, говорили, что это федеральный запрос», — рассказала «Газете.Ru» одна из местных жительниц.

Она добавила, что к месту акции также приехали сотрудники ДПС, Росгвардии и ОМОН. По ее словам, никаких действий в отношении горожан они не предпринимали.

«ДПС вели себя замечательно, все было очень корректно. Они просто за нас, за народ, потому что многие из них сами из этих сел. Приехали пять автобусов Росгвардии, грузовики с водяной пушкой, ОМОН. Силу никакую не применяли, все закончилось мирным путем. Конкретно я угроз от них не слышала. Сказали, что это несанкционированный митинг, но о митинге речи не было. Люди просто без остановки ходили по пешеходному переходу. По пешеходному переходу ходить официально не запрещено», — пояснила женщина.

Собеседница издания рассказала, что в ходе мероприятия и.о. начальника ФКУ Упрдор «Черноморье» Андрей Жуков сообщил участникам о возвращении прежней схемы движения. Эту новость толпа встретила всеобщим ликованием.

«Когда запустили движение, все водители, даже которые стояли в пробке, они ехали, сигналили и радовались», — отметила жительница Сочи.

«Увеличить пропускную способность»

В Упрдор «Черноморье» накануне поясняли, что новая схема движения на этом участке трассы «позволит разделить разнонаправленные транспортные потоки и увеличит пропускную способность участков». После неудачного нововведения движение из Адлера в направлении Красной Поляны и села Эсто-Садок осуществлялось по двум полосам, а обратно — по федеральной дороге А-149 «Адлер — Красная Поляна».

Интересно, что некоторые туристы, у которых были обратные билеты на 23 октября, во время субботней акции протеста пытались пешком — прямо по трассе — добираться до вокзалов.

Комментируя ситуацию, в управлении информации и аналитической работы администрации Сочи указали, что вопрос о возвращении двусторонней схемы движения был решен после переговоров губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева с федеральным Минтрансом.

«Возможные дальнейшие изменения, имеющие целью повышение уровня безопасности, будут проводиться исключительно после детальной проработки и с учетом мнения жителей», — говорится в сообщении.

Адлер — Альпика-Сервис — это трасса, где произошло ДТП с участием Ксении Собчак. Mercedes-Maybach, в котором была журналистка, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen, его пассажирка Екатерина Тарасова погибла. Еще два человека пострадали.

Позднее водитель Mercedes-Maybach Олег Цой признал вину в нарушении правил дорожного движения, он находится под домашним арестом.