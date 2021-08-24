Бу Андерссон заводит узбекский автопром

Шведский топ-менеджер Бу Андерссон, руководивший в России «АвтоВАЗом» и «Группой ГАЗ», назначен в Узбекистане главой автозавода UzAuto. Пять лет назад Андерссон уезжал из Тольятти на фоне огромных убытков «АвтоВАЗа» и запуска бестселлера Lada Vesta. Он прославился скандальным стилем управления, и был отстранен до истечения контракта. Для UzAuto знание экс-главой Lada российской специфики может стать ключом к рынку, говорят эксперты.

Бу Инге Андерссон назначен главой двух заводов UzAuto, которые в Узбекистане производят по лицензии автомобили Chevrolet (принадлежит американскому концерну GM), агрегаты и моторы к ним. С его приходом узбекский автопроизводитель рассчитывает усилить менеджмент и сделать компанию стабильно прибыльной, особо отмечая заслуги менеджера в управлении автопроизводствами на территории СНГ, говорится в заявлении UzAuto на сайте компании.

«Огромный опыт Бу Инге Андерссона в области управления автомобильными концернами в странах СНГ и в условиях кризиса позволят UzAuto Motors и UzAuto Motors Powertrain с наименьшими потерями преодолеть кризис, связанный с дефицитом полупроводников и логистикой, а также взять новый курс развития и модернизации производства»,

– подчеркивается в сообщении.

С 2009-го по 2013 год Андерссон возглавлял «Группу ГАЗ», под его руководством вышла модернизированная «Газель Бизнес», началась разработка нового семейства «Газель Next». В 2014-м шведский топ-менеджер возглавил «АвтоВАЗ», где запустил в производство две принципиально новых для автогиганта модели: Lada Vesta (собственная разработка завода на основе «Проекта С») и хетчбэк XRay (построен на глобальной платформе В0 альянса Renault Nissan).

До прихода в Россию шведский специалист занимал должность директора по закупкам в американском концерне General Motors.

Уходил красиво

В марте 2016 года Бу Андерссон был отстранен от управления «АвтоВАЗом» до истечения срока контракта. Основные претензии к нему были со стороны «Ростеха», владеющего блокпакетом акций российского автогиганта (контрольный – у Renault Nissan). Претензии сводились к тому, что

шведский управленец слишком часто отказывался от комплектующих российских поставщиков, а также проводил жесткую кадровую политику.

Об этом, в частности, говорил в интервью The Wall Street Journal глава госкорпорации Сергей Чемезов.

«Негодование в Тольятти росло. Я предупреждал его несколько раз, чтобы он был осторожнее, но он не понимал», — отмечал в беседе с изданием глава «Ростеха».

Зачем узбекам швед

Результаты деятельности Бу Андерссона на новом посту не заставят себя долго ждать, а то, что он был на высоком посту в России, поможет ему продвигать бюджетные модели Chevrolet в нашей стране, полагает глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«Андерссон будет напрягать всех вокруг и за достаточно короткий промежуток времени сможет провести существенные изменения, — говорит «Газете.Ru» Целиков. — Российский рынок, помимо собственно узбекского, для UzAuto – номер один».

Бу Андерссон однозначно усилит и операционную и стратегическую деятельность узбекской автокомпании, он хороший управленец, соглашается независимый аналитик по автопрому Сергей Бургазлиев. Правда сейчас развитие марки на российском рынке осложняется необходимостью уплачивать утилизационный сбор, отмечает он.

Дефицит может помочь

Автомобили Chevrolet массового сегмента успешно продавались в России в период широкого присутствия на российском рынке концерна GM. После сворачивания деятельности американцев в России некоторые бюджетные машины были представлены на нашем рынке под маркой Ravon. И с конца 2020 года доступные узбекские Chevrolet вновь вернулись в нашу страну под историческим американским брендом через отдельного дистрибьютора.

За год этот импортер нарастил число дилерских центров с двух до 45 в 37 крупнейших городах и реализовал в России 2840 машин, 1877 из которых – седаны Chevrolet Cobalt.

«Учитывая дефицит машин и более-менее нейтральное отношение россиян к бренду Chevrolet, возможна «реинкарнация» американского бренда при правильном маркетинге и управлении», — считает Сергей Бургазлиев.

Иного мнения придерживается автор автомобильного сообщества «Русский Автомобиль» Сергей Цыганов. Он полагает, что экспат понадобился UzAuto не как менеджер, который будет решать их проблемы, а как единица, которая обладает известностью, связями.

«Думаю, что он будет выполнять в основном представительские функции, налаживать отношения с иностранными поставщиками, — сказал Цыганов «Газете.Ru» — Как только его допустят к оперативному управлению, он снова наломает дров и будет уволен так же, как с «АвтоВАЗа».

«Газета.Ru» обратилась в UzAuto с вопросами о причинах назначения Андерссона на руководящий пост и планах относительно наращивания присутствия компании в России, на момент публикации материала ответ в редакцию не поступил.