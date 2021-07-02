ОСАГО без техосмотра: что изменится для автомобилистов

2 июля Владимир Путин подписал закон, отменяющий требование обязательного прохождения техосмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Документ опубликован на портале правовой информации.

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Действующая до 22 августа 2021 года редакция закона «О безопасности дорожного движения» обязывала владельцев автомобилей для заключения договора обязательного страхования гражданской ответственности проводить государственный технический осмотр машины. Подписанная сегодня президентом поправка необходимость предоставлять техническую карту и подтверждать процедуру техосмотра исключает.

Закон, отменяющий обязательный техосмотр при получении полиса ОСАГО, был разработан депутатами от «Единой России» Анатолием Аксаковым, Алексеем Изотовым и Игорем Дивинским. 15 июня он получил одобрение в Госдуме в третьем, окончательном чтении. Поправки также согласовали с Минтрансом, Минфином, ЦБ, МВД и были поддержаны правительством.

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Тогда председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков объяснил, что ГИБДД, автостраховщики и Банк России с инициативой согласились, поскольку вокруг обязательного техосмотра сформировался некий незаконный бизнес — недобросовестные посредники предлагали водителям купить диагностическую карту без проверки авто. Он также отметил, что еще одной проблемой, подтолкнувшей к принятию закона, был недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям законодательства.

«Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет», — подчеркнул депутат в разговоре с РИА Новости.

Инициатором реформы была Госавтоинспекция, просили об этом также Российский союз автостраховщиков (РСА) и Всероссийский союз страховщиков (ВСС). Как заявлял глава ГИБДД Михаил Черников, владельцы легковых автомобилей сами заинтересованы в исправности своей машины. Закон о необязательности техосмотра при получении ОСАГО, как предполагается, обеспечит водителям комфортные условия для обслуживании машины, что снизит количество ДТП, и позволит инспекторам сосредоточиться непосредственно на проверке автобусов, грузовиков и такси — то есть этих категорий транспорта нововведение не коснется.

«Это важно, так как технические неисправности зачастую являются сопутствующей причиной ДТП при оказании услуг по перевозке пассажиров и грузов», — отметил он.

Согласился с тем, что сейчас техосмотр носит больше формальный характер, и автоэксперт Владимир Сажин. Потому, по его мнению, закон носит позитивный характер.

«Техосмотр в основном покупался за деньги. Мало кто его проходил официально. Машины сейчас почти все новые, и ТО дается на несколько лет вперед. Автолюбитель, который следит за своей машиной, не нуждается в техосмотре. Ну а тот, которому все равно, никогда не проходит ТО», — цитирует его телеканал «Звезда».

Что касается влияния закона на рынок, то, как рассказал президент РСА Игорь Юргенс «Газете.Ru», в ближайшем будущем цены от отмены обязательного техосмотра не изменятся.

«Пока это никак не отразится на ценах, потому что это два совершенно разных продукта, один обязательный ОСАГО, второй по-прежнему обязательный техосмотр, и люди, которые не прошли техосмотр с марта 2022 года, будут платить 2000 руб. штраф плюс регресс в случае аварии, это два друг от друга независимых продукта», — объяснил он, добавив, что РСА выступает за смягчением требований техосмотра к физическим лицам и ужесточение в отношении юридических лиц.