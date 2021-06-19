Число фейковых сайтов для прохождения техосмотра выросло в России

Число фейковых сайтов, на которых предлагают получить диагностическую карту технического осмотра, в мае увеличилось в пять раз. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование организации InfoSecurity a Softline Company.

С начала мая в сети выявили свыше 500 доменных имен со словом «техосмотр». При этом 90% из них оказались мошенническими ресурсами, где диагностическую карту предлагалось получить без посещения станции техобслуживания.

Генеральный директор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников пояснил, что автовладельцы, обратившись в подобные сервисы, получат поддельную диагностическую карту. По его словам, вероятнее всего, владельцы авто и вовсе останутся без денег.

Эксперт предупредил, что при использовании поддельных сервисов человек передаст мошенникам большой массив персональных данных о себе и своем транспортном средстве. В будущем этими сведениями могут воспользоваться аферисты.

Он пояснил, что рост мошеннических схем можно обосновать тем, что в августе прохождение техосмотра будет необязательно для получения полиса ОСАГО.

Ранее автоэксперт оценил отмену обязательного техосмотра для оформления полиса ОСАГО. Владимир Сажин считает, что процедура зачастую носила формальный характер.