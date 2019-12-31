Нужны санкции: Милонов накажет «аварийщиков» на дорогах

Санкции для водителей, провоцирующих пробки, предложил ввести депутат Государственной думы Виталий Милонов. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По его словам, во многих российских городах с интенсивным движением сложилась нездоровая ситуация – водители паркуют машины, делая вид, что они сломались.

«Машины, стоящие на «аварийке», паркуются в два, три, а то и в четыре ряда — снижая пропускную способность загруженных дорог до минимума. Другими словами, автовладельцы злоупотребляют «аварийкой» и, прикрываясь данным световым сигналом автомобиля, идут по своим делам», – подчеркнул Милонов.

Депутат добавил, что в больших городах все чаще преднамеренно и без разрешения перекрывают автодороги. К примеру, остановить автомобильный поток могут «блогеры, музыканты, промоутеры, велосипедисты и члены автоклубов».

Милонов напомнил, что такой случай произошел в Москве. «Когда начинающий музыкант самовольно перекрыл движение по Садовому кольцу на целый час ради съемок своего клипа», – заявил депутат. На этом основании Милонов предложил наказывать «пробочных провокаторов».

В последнее время в России ужесточаются наказания для нарушителей ПДД — в том числе из-за крайне высокой смертности на дорогах. В апреле в ГИБДД предложили повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа. Помимо этого, руководство ГИБДД планирует ввести штрафы за превышение скорости менее чем на 20 км/ч.

Высокая смертность на дорогах беспокоит и Кремль: в конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что уровень смертности на российских дорогах является трагическим.

«Ситуация на дорогах несмотря на определенные улучшения по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, необходимо последовательно развивать техсредства контроля, расширяя возможности систем автоматической фиксации нарушений ПДД.

В апреле стало известно, что ГИБДД создаст базу данных водителей без прав и злостных нарушителей ПДД. Кроме того, госавтоинспекция намерена получить доступ к сведениям о пациентах, состоящих на учете в наркологических и психоневрологических диспансерах. Такая мера, по словам Мишурова, исключит возможность выдачи водительских удостоверений соответствующим категориям граждан. «Как только мы сможем получать информацию о больных от Минздрава напрямую, эти лица будут исключены из дорожной системы навсегда», – подчеркнул он.

В середине июня Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии. Так, минимальное наказание за аварию, приведшую к смерти, составит пять лет лишения свободы, максимальное — 15 лет.

Если из-за пьяного водителя погибли два и более человека, то виновник ДТП сядет за решетку на срок от восьми до 15 лет. Ранее максимальное наказание предусматривало девять лет лишения свободы.

Власти даже готовы поощрять аккуратных водителей. В начале ноября вице-премьер Максим Акимов сообщил, что новую систему готовы протестировать уже в 2020 году. Полученными за езду без аварий бонусами в будущем можно будет расплачиваться — например, покрывать ими штрафы.

Система поощрения аккуратной езды, по его словам, будет способствовать более безопасному поведению автомобилистов на дорогах.

По словам чиновника, перед тестирование системы, еще придется проработать нормативную базу, которая будет ее регулировать. Какого-либо специального оборудования это не потребует, уточнил Акимов.

«Я просто уверен, что мы полностью со временем перестроим систему поощрения, систему бонусов по страхованию, дополнительных бонусов, например, за аккуратное вождение, которыми можно было бы в том числе оплачивать штрафы… Потому что если ты аккуратно водишь, можешь и зарабатывать на этом. Ведь ты обеспечиваешь безопасное движение не только себе, но и другим участникам дорожного движения. Это надо поощрять, но для этого нам надо видеть транспортное средство», — указал вице-премьер.