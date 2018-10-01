Успели до штормов: грузовики поехали по Крымскому мосту

В полночь первого октября на Крымском мосту сняты ограничения для проезда грузового транспорта. На подходах к мосту со стороны Керчи и Тамани демонтированы дорожные знаки, запрещающие въезд на мост для машин с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 тонн.

«В числе первых с материка на полуостров проехали авторефрижераторы с молочными и мясными продуктами питания, а также фуры со стройматериалами. По встречному направлению двигались машины с продукцией винодельческих предприятий Крыма. За ночь мост принял более 700 грузовиков, из которых около 300 на Тамань и почти 400 — в Керчь»,

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— говорится в сообщении на сайте Росавтодора.

Ранее в Росавтодоре отмечали, что запрет был введен на время курортного сезона для предотвращения образования заторов в период пиковых нагрузок. Также ограничения были связаны с поэтапным запуском движения на этих участках трассы. Исключения предусматривались для грузового транспорта строителей Крымского моста и трассы «Таврида».

Фоторепортаж: На Крымском мосту открыли движение для грузовиков __is_photorep_included12003919: 1

Водители грузовиков после проезда по Крымскому мосту рассказали, что теперь добраться до полуострова можно существенно быстрее.

«Постоянно гоняю фуры из Симферополя до Новороссийска, Краснодара, Москвы. В прошлом рейсе потерял на переправе 12 часов, а сейчас по мосту добрался до материка всего за полчаса. Даже не верится, что такое вообще возможно. Мы очень ждали этот мост», - рассказал водитель Сергей Грачев.

Руководитель Крымского филиала Российской ассоциации перевозчиков Николай Максименко также отметил множество плюсов в открытии движения по переправе для грузовиков.

«Наши водители счастливы. Теперь они не зависят от парома, который в свою очередь зависит от погоды. А штормит в Керченском проливе часто, иногда по трое суток. Хорошо, что мост для грузовиков открыли в октябре, как раз перед сезоном сильных штормов. Мы сможем работать без перебоев круглый год», - рассказал Максименко.

Между тем в Госдуме отмечают, что запуск движения грузового транспорта по мосту снизит цены на продукты и товары на полуострове.

«Логистика меняется. Ценовой составляющей любого продукта на территории Республики, конечно, закладывается логистика, транспортные расходы. Они являются важной ценовой составляющей, поэтому с запуском грузового транспорта должны значительно упасть цены на продукты и товары, а также стройматериалы», — считает депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Однако в настоящее время пока не всем грузовикам разрешен въезд на мост. По данным местных СМИ, решается вопрос о перевозке по мосту опасных грузов, в том числе моторного топлива и газа. Разрешение на транспортировку такого вида грузов по федеральным трассам выдает Ространснадзор. Однако на данный момент при подходах к мосту отсутствуют досмотровые комплексы. В случае, если ведомство разрешит проезд таким грузовикам, топливо на полуострове может стать гораздо доступнее. Пока же автоцистерны пользуются паромной переправой.

Напомним, что торжественная церемония открытия Крымского моста прошла 15 мая. Президент России Владимир Путин за 16 минут 45 секунд проехал по мосту за рулем «КамАЗа» во главе колонны строительной техники. Автомобильное движение было запущено на полгода раньше срока 16 мая в 5:30, именно тогда по мосту проехали первые машины. Вместе с ними по мосту также проехали велосипедисты. Замыкали колонны несколько сотен мотоциклистов из клуба «Ночные волки», а также водители на квадроциклах.

Стоит отметить, что мост через Керченский пролив, соединяет Крым и Краснодарский край, и является самым протяженным в Европе — его длина составляет 19 километров. Из них 11,5 км пролегают по суше, в частности, по острову Тамань, а 7,5 км над морем. Строительство ведется с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года. Параллельно строятся автомобильная и железнодорожная части, открытие последней для движения поездов запланировано на начало 2019 года. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.