Пикап на клубничном поле: чиновник разгромил ферму

Жительница Хабаровского края Ирина Коровина утверждает, что ее клубничная ферма была разгромлена чиновником, который заехал на арендуемый женщиной гектар земли на внедорожнике с привязанным колесом от трактора и погубил большую часть урожая. Коровина уверяет – водителем-вандалом был никто иной, как ее сосед, уполномоченный представитель губернатора Хабаровского края в Комсомольске-на-Амуре Константин Белинский.

У него предпринимательница и арендовала землю за 100 тыс. руб, согласно заключенному между сторонами договору. Но как только бизнес пошел в гору, чиновник потребовал платить ему уже 2 млн руб. за сезон. После этого между сторонами возник затяжной конфликт, приведший к печальным последствиям.

Как написала Коровкина в своем фейсбуке, скандал произошел еще 16 июня: работники фермы сумели снять происходящие на камеру мобильного телефона.

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На кадрах видно, как большой автомобиль под управлением мужчины в красной майке давит ягоды. Потом демонстрируется результат.

«На гектар клубники заехал автомобиль с привязанным тракторным колесом с целью умышленного уничтожения клубники, системы капельного полива, мульчирующей пленки, — написала Коровина.

— Это наш сосед по участку и арендодатель гектара. С ним у нас непростые отношения, идут суды, в которых он проигрывает, и таким образом решил отомстить, объявив нас захватчиками участка, а существующий договор аренды — подделкой, вымогая миллионы, и не имея основания, тогда решил уничтожить весь урожай. Я не смогу описать всех трудностей ведения фермерского хозяйства, что такое, когда у тебя нет выходных, тебе никто не платит за это зарплату. Я могу сказать, что это настоящая армия, а фермеры — это солдаты. Здесь закаляется сталь через ежедневные трудности и стресс, иногда кажется вообще ничего не получается, стабильности нет вообще. При этом огромная нагрузка и ответственность перед государством не оплошать, несколько кредитных обязательств, которые душат, и я должна государству произвести продукт за полученный грант.

И главная цель любого фермера — собрать урожай, ведь работа длится уже три года. Этот год должен был дать показательный урожай. Но он подорван, как и мое желание».

По рассказу женщины, ее ферму поддерживает государство, губернатор края, полномочный представитель президента и Министерство сельскохозяйственного производства. Она приехала на всероссийский молодежный форум «Амур», чтобы рассказать о своем бизнесе. И именно в «это время Белинский Константин Павлович, являющийся бывшим чиновником, и, по данным сайта правительства Хабаровского края, полномочным представителем губернатора по Комсомольску-на-Амуре, атаманом казачества, вот так по-варварски раздавил эту самую клубнику», посетовала предпринимательница.

При этом еще до Белинского по участку проехалась на внедорожнике его жена, однако без тракторного колеса разрушительный эффект для урожая от внедорожника оказался не слишком существенным. На участке в это время находились родные фермеры и волонтеры, которым, чтобы самим не попасть под колеса, пришлось спасаться бегством от неадекватного соседа.

По словам Коровиной, на арендованном гектаре росло около 40 тыс. кустов клубники. Выходка автомобилиста привела к гибели 20-30% из них — точную сумму ущерба позже назовет эксперт. Женщина уже написала заявление в ОМВД по Хабаровскому району.

«Мама видела его лицо. Она не была уверена, что его остановят люди. А если бы он задавил кого-то? Мама велела всем убегать», — рассказала после инцидента Ирина.

Irina Korovina/Facebook.com

Сам Константин Белинский утверждает, что Коровкина не имеет права работать на его земле.

«Они незаконно захватили участок, принадлежащий мне. Несмотря на многочисленные предупреждения, участок не освобождали. Участок не в аренде, документы у них поддельные», — сказал Константин Белинский местному изданию «Губерния Он-лайн».

Между тем до конца не известно, каков статус у предполагаемого обидчика фермера. Так, «Газета.Ru» позвонила в приемную губернатора Хабаровского края, где заявили, что никакого Белинского у них в списках сотрудников не значится и о ком именно идет речь, они не понимают.

Упоминания о Белинском можно встретить в паре новостей на сайте правительства, датированных 2016 годом, где он фигурирует как директор МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» администрации Хабаровска. При этом Коровкина успела сделать фотографию с официального сайта правительства Хабаровска, где Белинский указан именно как полпред губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, однако в настоящее время в списке полпредов он отсутствует.

«Газета.Ru» Скриншот страницы официального сайта правительства Хабаровского края по состоянию на 17 июня 2018 года

При этом в кэше Google имя Белинского в списке полпредов сохранилось, что не может не вызывать подозрения о том, что местные власти хотят как можно скорее замять неприятную историю.

Тем не менее в пресс-службе правительства края признали, что о происшествии им известно.

«Краевые власти знают об инциденте, и сейчас идет разбирательство по этому вопросу. Итоги будут названы позже», — сообщили изданию «ДВ-новости» в пресс-службе правительства края.

Примечательно, что сам институт полпреда губернатора придумали именно в Хабаровском крае. Они здесь появились в прошлом году, вызвав недоумение у местных жителей. В остальных регионах страны главам регионов для управления подведомственными территориями пока вполне достаточно привычных мэром и глав администраций.

Отметим, что представители дальневосточных регионов на окружной смене всероссийского молодежного образовательного форума «Амур» выиграли гранты на общую сумму 8 млн рублей. Представители Хабаровского края получили 4,8 млн рублей — такие суммы рекомендовало Агентству по делам молодежи РФ (Росмолодежь) выделить на различные проекты экспертное жюри.