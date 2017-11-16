«Так не убил же»: дело мажора Ишаева закрыли тайно

Печально прославившийся участием в резонансной мартовской автоаварии на столичной МКАД, которая лишь чудом обошлась без жертв, Игорь Ишаев, примирился с пострадавшим в этой аварии близким другом. Разбирательство по уголовному делу, возбужденному в отношении Ишаева состоялось 16 ноября в Перовском районном суде.

Причем появившиеся сначала на сайте суда информационные сообщения о слушании по делу Ишаева быстро исчезли, как и любые упоминания обвиняемого – по поиску имени молодого человека появлялось уведомление о том, что по запросу ничего не найдено.

При этом само слушание прошло в закрытом режиме – в зал суда никого, кроме непосредственных участников процесса не пустили без объяснения причин. Общаться с журналистами сам Ишаев категорически отказался.

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Напомним, что авария с участием люксового купе Mercedes-Benz CLS госномером В063ВВ 777, принадлежащего безработному Ишаеву, Kia Rio, Nissan Teana и груженой фурой произошла около 4 часов утра в среду 15 марта 2017 года и вызвала широкий общественный резонанс.

Поводом для скандала стали записи с видеокамер, которые частично зафиксировали передвижения Ишаева за несколько минут до аварии (немецкая иномарка следовала с явным превышением скорости), а также шокирующий рассказ автомобилистки Анны Марухиной, которая до сих пор считает, что чудом выжила после того, как ее Rio на скорости 225 км/ч протаранил Ишаев на Mercedes. Эту цифру, которая была отображена на разбитом спидометре, сфотографировала сама Марухина.

В свою очередь Ишаев неоднократно заявлял в СМИ, что именно Марухина его и подрезала.

Проведенное расследование расставило все на свои места и вскрыло шокирующие подробности. Выяснилось, что Ишаев ехал на своем элитном Mercedes-Benz CLS AMG 4MATIC даже быстрее, чем предполагала свидетельница. Согласно выводам следствия, которые первой ранее публиковала «Газета.Ru», Ишаев ехал в крайней левой полосе МКАД со стороны улицы Николая Старостина в направлении шоссе Энтузиастов.

Скорость автомобиля, согласно выводам следователя, была не ниже 270 км/час при разрешенной скорости 100 км/час. При этом техэкспертиза выявила, что автомобиль ехал со скоростью 309 км/час.

В момент возникновения опасности, когда Ишаев догнал следующий по этой же полосе со скоростью 93 км/час Kia Rio под управлением Анны Марухиной, молодой человек не успел затормозить и резко отвернул руль вправо. В итоге Mercedes врезался в ехавший в четвертой полосе МКАД Nissan Teana, после чего Ишаев потерял управление и протаранил тот же самый Kia Rio, в котором ехала Анна Марухина, а после – грузовик MAN с прицепом.

Всеми этими действиями, как решил следователь, водитель по неосторожности нарушил сразу несколько пунктов ПДД, в результате чего пострадал его же пассажир.

Им оказался близкий друг Ишаева, еще один известный в кругах столичных стритрейсеров представитель золотой молодежи и друг Мары Багдасарян Мурад Балакеримов.

Также молодой человек оказался братом бывшего московского полицейского Карахана Балакеримова. Того самого, что уволили из госорганов за то, что на своей свадьбе он двигался в составе скандально известного «танцующего кортежа» по улицам Москвы.

В ДТП Балакеримов получил несколько серьезных травм, которые квалифицируются как «тяжкий вред здоровью». В том числе — закрытый неосложненный компрессионный перелом поясничного позвонка, закрытый перелом крестцового позвонка, открытый фрагментарный перелом средней и нижней трети диафиза правой большеберцовой и мaлоберцовой кости со смещением, закрытый краевой перелом таранной кости правой стопы со смещением отломков и другие.

На основании этого Ишаеву было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК России. «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Максимальная ответственность по данной статье предполагает лишение свободы на срок до двух лет.

Что касается других участников аварии, то они не пострадали, но их транспортные средства получили серьезные повреждения.

В итоге, как и предполагал адвокат Анны Марухиной Марат Аманлиев, Ишаев и Балакеримов решили примириться в суде, а, следовательно, никакой ответственности за езду со скоростью 309 км/час по Москве Ишаев не понесет.

Принимая такое решение суд не учел ни скандальных видеозаписей с нарушениями ПДД и гонками по Москве (спустя всего несколько дней после резонансного ДТП, похвастался ездой со скоростью 240 км/час по Москве на своем спорткаре Mercedes Mclaren SLR ценой около 15 млн рублей), ни многочисленные штрафы по линии ГИБДД на сумму более 160 тыс. рублей, которые Ишаев погасил лишь после аварии.

«Уголовное дело закрыто, и я не могу объяснить логику, почему судья принял такое решение, — сказал «Газете.Ru» адвокат Аманлиев. --

Можно прекратить уголовное дело, в случае, если, например, произошла драка, люди повздорили, поругались, потом помирились, нет никакой общественной опасности. А здесь человек мчался со скоростью 309 км/час, всех подверг смертельной опасности, ведь люди могли умереть.

Суд решил, что человека можно освободить от ответственности только по формальной причине: претензий Балакеримов не имеет. Но с точки зрения пресечения подобных ситуаций, с точки зрения жизненного урока для Ишаев, никаких мер принято не было. В такой ситуации, не знаю, как Ишаев, но человек может лишь напротив осознать свою безнаказанность».

Между тем другие участники ДТП, чьи автомобили оказались уничтожены, намерены дождаться дальнейших действий Ишаева. Так, если он не выразит желания покрыть финансовые потери сторон, они подадут гражданский иск в отношении стритрейсера. Поскольку страховые выплаты, которые получили пострадавшие в ДТП от действий Ишаева, не позволяют приобрести на эти деньги новые автомобили. Так, Марухина получила за свою Kia Rio 294 тыс. рублей, а владелец Nissan Teana – 312 тыс. рублей.

Напомним, что после автоаварии Игорь Ишаев сделал громкое заявление в адрес всех, кто раскритиковал его поведение в соцсетях. В своем инстаграме, доступном только для друзей, он пригрозил найти каждого, кто негативно высказывался о его семье и о нем самом. Угрозы были снабжены большим количеством нецензурной брани. Как заявил Ишаев, стесняться ему нечего.

«Я готов поспорить, у всех в жизни случались аварии, но вас тронула именно моя история только из-за того, что я успешнее, богаче вас, — писал Ишаев. — Вы в курсе, что ваша зависть от вас так и прет? Те, кто пишет в соцсетях, чувствуют свою безнаказанность. Кто вы такие, чтобы оскорблять не только меня, но и мою семью?».

В манифесте молодого человека говорилось, что все колкости, брошенные в него, пролетают мимо, но когда дело касается его семьи, то он готов приехать в гости к каждому. Чтобы пробить адрес и всю информацию о каждом таком комментаторе, «много сил не нужно», сказал он, пообещав заняться этим, как только у появится время.