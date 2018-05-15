«Ремень не видел»: нарушил ли ПДД водитель Путин

После торжественного открытия автомобильного движения по Крымскому мосту в СМИ и соцсетях разгорелись дискуссии о том, почему проехавший за рулем «КамАЗа» президент страны Владимир Путин не был пристегнут ремнем безопасности и было ли у него в целом право садиться за руль грузовика.

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Так, на кадрах, транслировавшихся на всю страну, было видно, как Путин садится за руль нового оранжевого грузовика и, тронувшись с первого раза, едет по мосту. Рядом с главой государства находился руководитель стройки — Александр Островский.

Однако ни водитель, ни его пассажир не были пристегнуты. При этом слева над плечом президента страны можно было заметить висящий ремень. Колонна «КамАЗов» во главе с президентом, громко сигналя, отправилась в путь.

Путин проехал по Крымскому мосту за 16 минут 45 секунд.

Ситуацию с водительскими правами прояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В беседе с ТАСС он сообщил, что у Владимира Путина есть категория прав для вождения грузовиков. «Права категории С [разрешающие управление грузовым автомобилем максимальной массы более 3,5 т] у президента есть», — заявил Песков. Также он отметил, что эти права Путин получил около двадцати лет назад.

Фоторепортаж: Как Путин за рулем "КамАЗа" открывал Крымский мост __is_photorep_included11751883: 1

Однако на вопрос «Газеты.Ru» о том, был ли президент пристегнут, Пусков ответить не смог. «Я не видел пристегивался он или нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос про ремень безопасности президента.

Отметим, что, согласно пункту 2.1.2. ПДД России, «водитель механического транспортного средства обязан: при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями (допускается не пристегиваться ремнями обучающему вождению, когда транспортным средством управляет обучаемый, а в населенных пунктах, кроме того, водителям и пассажирам автомобилей оперативных служб, имеющих специальные цветографические схемы, нанесенные на наружные поверхности).

В ФСО на запрос «Газеты.Ru» о том, нарушил ли таким образом ПДД Владимир Путин пообещали ответить в среду, либо обратиться за дополнительными разъяснениями к пресс-секретарю президента Пескову. В МВД и ГИБДД России на запросы «Газеты.Ru» ответить на момент выхода материала не успели.

Между тем, руководитель Центра контраварийной подготовки водителей «Мастеркласс» Алексей Колонтай, который готовит водителей для ФСО и присутствовал на церемонии открытия Крымского моста, заявил «Газете.Ru», что ситуация была «совершенно безопасна, поскольку мост был перекрыт для остального транспорта».

«Во-первых, далеко не на всех «КамАЗах» есть ремни безопасности, иногда они просто не предусмотрены, сказал «Газете.Ru» Колонтай. – Во-вторых, вспомните, как у нас снимают кино – разве все герои там пристегиваются? По этой конкретной ситуации могу сказать, что я был на церемонии открытия моста, это был настоящий праздник и ситуация была совершенно безопасной для окружающих.

Колонна двигалась не быстрее 50 км/час, встречное движение отсутствовало. Понимаю, что ПДД этого требуют, но этот вопрос не к Владимиру Владимировичу – вся организация проезда и все комментарии в этом отношении – прерогатива ФСО. Что тут сказать, ну, пусть ГИБДД оштрафует, пусть попробуют».

Между тем, несколько лет назад ГИБДД уже приходилось давать ответы на запросы СМИ о том, нарушал ли Путин ПДД. Так, в 2010-м и в 2011 годах Путин участвовал в мероприятиях вместе с байкерами и дважды — в Крыму и Новороссийске, и не стал пользоваться защитной каской. Тогда в ГИБДД пояснили, что действие ПДД не распространяется на улицы, территории и участки дорог, закрытые для движения транспорта при проведении культурных, спортивных и других массовых мероприятий.

Напомним, что после торжественного открытия право первого эксклюзивного проезда по Крымскому мосту получили байкеры из мотоклуба «Ночные волки», которых пустят на мост раньше официального открытия автомобильного движения.

Мотоциклисты еще в конце апреля анонсировали свой мотопробег по мосту и даже называли его точную дату — 16 мая. В итоге колонны байкеров со всей страны пустят с обеих сторон моста — около 05.20 со стороны Тамани и 05:30 со стороны Крыма. Проехавшись под контролем ГИБДД и ФСО, все мотоциклисты отправятся отмечать историческое событие в Крым.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составляет 19 километров. Из них 11,5 км пролегают по суше, в частности, по острову Тамань, а 7,5 км над морем. Строительство ведется с февраля 2016 года, движение автомобилей по графику должно было открыться в декабре 2018 года.

Параллельно строятся автомобильная и железнодорожная части, открытие последней для движения поездов запланировано на начало 2019 года. Пропускная способность моста — 40 тысяч автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год. Для движения морских судов в конструкции моста предусмотрены арочные пролеты. Их ширина — 227 метров, а высота — 35 метров. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на берег Крыма.

Автомобильную часть моста сдали на 6 месяцев раньше – со значительным опережением срока. В начале года об этом еще никто не знал. Впервые о серьезном опережении графика рассказал Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 1 марта. Тогда он заявил, что мост будет открыт «через несколько месяцев».