Крымский мост. Церемония открытия. LIVE

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Как и ожидалось, президент Владимир Путин проедет по Крымскому мосту на автомобиле. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА «Новости». Пока Песков не говорит, на чем именно поедет Путин, однако все указывает на то, что он проедет по Мосту на своем лимузине из серии «Кортеж», который мы уже видели на инаугурации.
Фоторепортаж: Новый российский лимузин для Путина: первые фото
Уже с семи часов утра 15 мая морские суда перестали пропускать под Крымским мостом. В итоге десятки судов скопились на якорных стоянках у входа в пролив, как со стороны Азова, так и со стороны Черного моря. По данным сайта «Керчь.ФМ» пограничники не дали разрешение на выход в море и для маломерных судов. Таким образом, морское движение в проливе полностью встало.
Движение откроется синхронно с двух берегов Керченского пролива – всего на мосту будет четыре полосы, по две в каждую сторону. Максимально разрешенная скорость движения по Крымскому мосту — 90 км/ч. Остановка на нем запрещена: выйти из машины и полюбоваться видами вживую не получится. Зато это можно сделать онлайн на сайте Крымского моста с помощью фотографий с круговой панорамой.
И посмотрим, что происходит в Крыму прямо сейчас: как сообщают местные СМИ, керчане уже вышли с биноклями на гору Митридат в ожидании прибытия Владимира Путина – они надеются хотя бы издали увидеть президента и церемонию открытия Крымского моста. В ожидании момента стоят фотографы: профессионалы и нет. Многие недовольны тем, что ничего не увидят — над морем дымка, — передает «Керчь.ФМ». На Митридате также дежурят полицейские.
Напомним, что мост через Керченский пролив, который называют Крымским, станет самым длинным в Европе, его протяженность составит 19 километров. Из них 11,5 км пролегают по суше, в частности, по острову Тамань, а 7,5 км над морем. Пропускная способность — 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.
Мост начинается на Таманском полуострове в Краснодарском крае, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на берег Крыма.
Распоряжением правительства России от 30 января 2015 года строительство поручили компании ООО «Стройгазмонтаж». Срок открытия автомобильного перехода назначили на декабрь 2018, а сдачу железнодорожного подхода — на начало 2019 года. По нему должны будут курсировать 47 пар поездов в сутки – в Крым и обратно.
В 2000-х украинские и российские специалисты начались предпроектные проработки строительства транспортного перехода. В апреле 2008 года страны договорились начать совместное строительство Керченского моста: его планировалось соорудить его к 2014 году. Однако по понятным причинам проект не реализовали. Практическая реализация идеи началась только после присоединения Крыма к России, когда возникла угроза остановки сообщения через территорию Украины и, как следствие, резко возросла нагрузка на паромную переправу.
В 1991 году народный депутат от Керчи Юрий Кольцов внес в Госплан идею проектирования и строительства моста. После распада СССР было еще несколько проектов, но они были либо слишком фантастичными, либо дорогими. Дальше бумаг дело не дошло.
Постоянная паромная переправа открылась 22 сентября 1954 года. Паромы курсировали из порта Крым в порт Кавказ, расстояние между которыми составляло около 5 км. В 1980-х годах на паромах в обоих направлениях перевозили порядка 1,8 млн человек и около 3,4 млн тонн грузов в год. Но этого было недостаточно: тогда возникла идея возвести плотину с мостом через Керченский пролив. Впоследствии от строительства плотины отказались.
В скором времени началась проработка новых вариантов переправы. Был спроектирован двухъярусный мост на два железнодорожных пути и две полосы для автотранспорта от Еникале до косы Чушка, длиной 6 км. Стоимость сооружения составляла 850 млн рублей. Но постройка моста оказалось слишком дорогим проектом для послевоенного бюджета СССР, хотя в обсуждении участвовал лично Сталин. Инженеры рекламировали ему: «Это будет Царь-мост!», на что Сталин ответил: «Ну, царя мы еще в 1917 году свергли». Вождь народов приказал строить паромную переправу.
После освобождения Крыма от немецких войск весной 1944 года была восстановлена канатная переправа, разрушенная немцами. Началось строительство Керченского железнодорожного моста. Наряду с металлическими сваями и бетонными ростверками интенсивно использовались деревянные сваи и детали пролетов. Советские строители во главе с инженером Борисом Надежиным очень спешили и возвели мост всего за 150 дней. Уже в ноябре 1944 года по нему прошли первые грузы. Тем не менее, даже к началу 1945 года мост не был полностью достроен — не была сооружена большая часть ледорезов. В конце февраля 1945 года в проливе начался необычайно сильный для этих мест ледоход. Прогнуло 46 опор и обрушились 53 пролетных строения. Поврежденный мост решили разобрать.
В 1942-1943 года во время Великой Отечественной войны германские войска, оккупировав Крым и Тамань, возвели через Керченский пролив канатную дорогу. Ее пропускная способность – до тысячи тонн грузов в сутки. Отмечался большой стратегический характер переправы, и Гитлер поручил своему личному архитектору Альберту Шпееру возвести пятикилометровый мост, способный перебрасывать в том числе и технику. Министр составил проект и заказал конструкции. Войска Третьего Рейха начали его строительство, но из-за наступления Красной армии завершить начатое не смогли.
Идею о строительстве моста подхватил Николай II в 1903 году, но отклонил ее из-за войн: сначала русско-японской, а затем Первой мировой.
В 1870 году Керчь и Тамань связывал телеграфный кабель. Англичанам нужна была надежная связь с Индией, и они провели линию по дну Керченского пролива. Телефонная связь работала хорошо, и у подданных королевы Виктории возникла идея построить над проливом мост. Строительство трассы сулило большую прибыль, но и подразумевало немалые затраты. В итоге от идеи отказались.
«До соседнего берега рукой подать — зимой по льду пешком дойти». Именно так князь Глеб дошел от Тьмутаракани до Корчева (нынешней Керчи) в 1086 году и насчитал расстояние в 30 км или 14 тысяч саженей. Теперь, спустя 932 года, появилась более надежная конструкция, при помощи которой можно безопасно преодолеть Керченский пролив.
Добрый день! «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию долгожданной церемонии открытия автодорожной части Крымского моста. Пока строители ждут приезда президента Владимира Путина, обратимся к интереснейшей и драматичной истории переправы через Керченский пролив.