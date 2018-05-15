Крымский мост. Церемония открытия. LIVE

После освобождения Крыма от немецких войск весной 1944 года была восстановлена канатная переправа, разрушенная немцами. Началось строительство Керченского железнодорожного моста. Наряду с металлическими сваями и бетонными ростверками интенсивно использовались деревянные сваи и детали пролетов. Советские строители во главе с инженером Борисом Надежиным очень спешили и возвели мост всего за 150 дней. Уже в ноябре 1944 года по нему прошли первые грузы. Тем не менее, даже к началу 1945 года мост не был полностью достроен — не была сооружена большая часть ледорезов. В конце февраля 1945 года в проливе начался необычайно сильный для этих мест ледоход. Прогнуло 46 опор и обрушились 53 пролетных строения. Поврежденный мост решили разобрать.