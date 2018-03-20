Поэтапный запуск: когда откроется Крымский мост

Минтранс России объявил о том, что планирует ввести в эксплуатацию автодорожную часть Крымского моста со значительным опережением сроков. Вместо конца 2018 года движение по мосту откроют уже в мае: чтобы осуществить такую задачу, движение будет организовано поэтапно. Исключение предусмотрено для грузового и технологического транспорта, задействованного в строительстве железнодорожной части Крымского моста. Транспорт строителей сможет передвигаться по Крымскому мосту сразу после открытия его автодорожной части.

Фоторепортаж: Крымский мост откроют на полгода раньше срока __is_photorep_included11689075: 1

Согласно сообщению на сайте ведомства, решение обусловлено оптимизацией логистических потоков в пиковый летний сезон для снижения нагрузки на дорожную сеть Керченского и Таманского полуостровов. Ранее о возможности запустить мост именно к майским праздникам спрашивал дорожников президент Владимир Путин.

В частности, планируется, что в мае будет обеспечен сквозной проезд на 40-километровом автоподходе со стороны таманского берега (от существующей федеральной трассы А-290 до Крымского моста), без ввода в эксплуатацию транспортных развязок с местной дорожной сетью. Одновременно на крымской стороне к открытию движения в рабочем режиме будет готов автоподход от Крымского моста до развязки с трассой «Таврида». Далее движение будет идти по двум полосам существующей дороги Керчь – Симферополь.

К концу 2018 года должны быть готовы две новые полосы «Тавриды» до Симферополя, а также будут введены в полном объеме автоподходы к Крымскому мосту, что позволит снять временные ограничения на движение грузового транспорта по трассе через Керченский пролив.

Автомобильный подход к транспортному переходу через Керченский пролив со стороны Крыма – один из ключевых элементов создаваемой транспортной системы полуострова. Автоподход соединит Крымский мост с трассой «Таврида», обеспечив возможность перемещения для всего автотранспорта, направляющегося через Керченский пролив и обратно на материк.

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Как уточнили в государственном комитете дорожного хозяйства Крыма, автомобильный подход – это дорога 1-й технической категории в четырехполосном исполнении. Протяженность автоподхода — 8,6 км. Он включает в себя три искусственных сооружения и одну транспортную развязку, готовность которых составляет от 30 до 82%.

Подготовительные работы на строительстве автоподхода начались в декабре 2016 года. В настоящее время устройство насыпи земляного полотна основного хода выполнено на 93%, верхний слой основания выполнен на 88%, нижний слой покрытия – около 80%. На автоподходе уложено 7 км асфальта в 4-х полосном исполнении.

Общая готовность объекта составляет 80%.

Открытие рабочего движения будет синхронизировано с открытием автомобильного движения по Крымскому мосту. Полностью объект будет введен в эксплуатацию в конце года.

Напомним, что в среду, 14 марта, Путин в ходе визита в Краснодарский край и Крым побывал на строительной площадке по возведению автомобильной части моста. Он заявил, что увиденное им впечатляет.

«Просто уникальное сооружение не только для нашей страны, но и, думаю, в мире аналогов таких немного.

Мне сейчас рассказывали, как нужно было уложиться в эти 72 часа, чтобы якорь поставить на свое место. Сложная работа. Я вас с этим этапом поздравляю. Надеюсь, что все будет доведено до конца, как положено, в срок и, может, даже раньше срока и качественно. Здорово, просто молодцы! Хочу пожелать вам успехов», — добавил глава государства.

Он поинтересовался у строителей, можно ли сейчас по этой трассе от берега до берега проехать, на что получил утвердительный ответ.

«Осталось только дооборудовать, я так понимаю, автомобильную дорогу, дооборудовать разметку, положить асфальтобетон. Это уже не самая сложная работа», — добавил Путин.

Кроме того, Путин отметил, что о постройке моста в Крым задумывались еще в царские времена.

Напомним, что мост через Керченский пролив, который называют Крымским, действительно самым длинный в Европе, его протяженность составит 19 километров. Пропускная способность — 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

Параллельно строятся автомобильная и железнодорожная части, открытие последней для движения поездов запланировано на начало 2019 года. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на берег Крыма.

В ближайшие годы от моста будет проложена скоростная трасса «Таврида», которая позволит автомобилистам в кратчайшие сроки добраться от пролива до Симферополя и Севастополя.