Крымский мост откроют к лету

В среду президент России Владимир Путин в ходе визита в Краснодарский край и Крым побывал на строительной площадке по возведению автомобильной части моста через Керченский пролив, строительство которого началось два года назад.

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По графику строительства, объект должен быть сдан в декабре 2018 года — эти сроки также неоднократно называло и руководство страны. Но в недавнем послании Федеральному собранию Путин обмолвился, что стратегический объект может быть сдан в эксплуатацию значительно раньше срока.

В среду в ходе визита на стройку это подтвердилось.

Президент прибыл со стороны Краснодарского края и на автобусе добрался до самого большого пролета моста — арочного. Это единственное место, где под сооружением могут проходить корабли.

Показывал объект президенту заместитель гендиректора компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. «Здесь участники, которые с самого начала стройки: и тюменцы, и нижегородцы, и Центральная Россия — все, кто участвует с начала стройки», — цитирует его пресс-службе президента.

«Здесь со всей страны специалисты? Интересный объект, мощный. И все получается у вас, даже раньше срока, насколько я понимаю, — ответил президент. — Хотелось бы, конечно, чтобы люди могли в летний сезон воспользоваться. Хотя подъездные пути еще нужны, дорожники чтобы поработали как следует».

Он добавил, что увиденное им впечатляет.

«Просто уникальное сооружение не только для нашей страны, но и, думаю, в мире аналогов таких немного.

Мне сейчас рассказывали, как нужно было уложиться в эти 72 часа, чтобы якорь поставить на свое место. Сложная работа. Я вас с этим этапом поздравляю. Надеюсь, что все будет доведено до конца, как положено, в срок и, может, даже раньше срока и качественно. Здорово, просто молодцы! Хочу пожелать вам успехов», — добавил глава государства.

Он поинтересовался у строителей, можно ли сейчас по этой трассе от берега до берега проехать, на что получил утвердительный ответ.

«Осталось только дооборудовать, я так понимаю, автомобильную дорогу, дооборудовать разметку, положить асфальтобетон. Это уже не самая сложная работа», — добавил Путин.

Отвечая на реплику одного из строителей, который строил еще Байкало-Амурскую магистраль,

Путин отметил, что о постройке моста в Крым задумывались еще в царские времена.

«Начинали, уже готовились к проектным работам, но Первая мировая война не дала возможности реализовать. Потом в 1930-е годы пытались сделать – тоже не смогли. И позже пытались — ничего не получалось. А у вас получилось. Это здорово. Я вас поздравляю. Надеюсь, еще будет возможность поздравить вас с окончанием всего комплекса, но то, что сделано, уже впечатляет», — подытожил президент, добавив, что постарается лично приехать на официальное открытие моста.

Уже после визита на мост президента, отвечая на вопрос журналистов о сроках открытия, глава генподрядчика строительства компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг, заявил, что это произойдет после 9 мая. Точной даты он не уточнил.

Напомним, что мост через Керченский пролив, который также называют Крымским, действительно станет самым длинным в Европе, его протяженность составит 19 километров. Пропускная способность — 40 тыс. автомобилей и 47 пар поездов в сутки, 14 млн пассажиров и 13 млн тонн грузов в год.

Параллельно строятся автомобильная и железнодорожная части, открытие последней для движения поездов запланировано на начало 2019 года. Мост начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, пересекает Керченский пролив и выходит на берег Крыма.

В ближайшие годы от моста будет проложена скоростная трасса «Таврида», которая позволит автомобилистам в кратчайшие сроки добраться от пролива до Симферополя и Севастополя.

После посещения моста через пролив Владимир Путин отправился в аэропорт Симферополя, где сейчас идут работы по строительству нового терминала. Также в планах президента посещение Севастополя, где он планирует посетить масштабный митинг-концерт в честь очередной годовщины присоединения полуострова к России.