Парковка без оплаты: москвичи нашли лазейку

Московские власти продолжают бороться с автомобилистами, нежелающими платить за парковку и снимающими для этого госномера. Однако оказалось, что применяемые для этого методы не всегда признаются судами. С подобной ситуацией столкнулся столичный автомобилист Дмитрий Осипов, подробно рассказавший свою историю в фейсбуке.

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В мае 2017 года он припарковал свой Volkswagen Tiguan без номеров в зоне платной стоянки. На вопросы пользователей о том, почему же машина была без номеров, отвечать на прямую Осипов не стал, заявив, что правил парковки не нарушал и что парковка без номеров якобы «совершенно законна».

«Любая мотивировка может быть уместной — хоть сам снял, хоть хулиганы, хоть отвалились», — утверждает Осипов.

В итоге автомобиль без госномеров эвакуировали на штрафстоянку. Потом водителю пришел штраф в размере 2,5 тыс. рублей за неоплату парковки согласно ч. 2 ст. 8.14 КоАП г. Москвы «Неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке». При этом на постановлении был изображен принадлежавший Осипову Volkswagen Tiguan без госномеров. Тогда автомобилист написал жалобу в ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП), аргументировав требование об отмене штрафа тем, что на фотографии изображен не идентифицируемый автомобиль, но получил отказ. Тогда он обратился в Басманный суд города Москвы,

но судья также оставил постановление в силе: так, помимо фотографий на постановлении суд сослался на акт идентификации автомобиля. Важно, что в материалах дела его по какой-то причине не оказалось.

Однако автомобилист решил дойти до Мосгорсуда и там, уже в январе 2018 года смог добиться отмены выписанного штрафа. Его случай оказался далеко не единичным. К примеру, с подобной ситуацией столкнулся еще один столичный водитель – Юрий Борковский, который также смог добиться отмены штрафа, причем сразу в суде первой инстанции, Пресненском суде.

В ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) «Газете.Ru» объяснили, как они идентифицируют автомобили без номеров на примере Volkswagen Tiguan автомобилиста Осипова.

«Этот автомобиль, припаркованный в зоне платной парковки, был перемещен на спецстоянку по решению антитеррористической комиссии города Москвы для проверки полицией, так как на нем не было номеров и определить владельца было невозможно, — сказали в АМПП. — При получении машины собственник подписал акт идентификации, в котором подтвердил, что это его транспортное средство. Парковка оплачена не была – владельцу выписали штраф в размере 2,5 тыс. руб. Акт составляется на спецстоянке сотрудниками ДПС при проверке автомобиля в присутствии автовладельца».

В АММП уточняют, что после проверки правоохранительными органами и идентификации транспортного средства (по VIN номеру или акту идентификации), в отношении собственника выносится постановление по делу об административном правонарушении по ч. 2 ст. 8.14 КоАП г. Москвы.

Получается, что автомобиль Осипова сначала могли определить по VIN-номеру, а после он и сам подписал тот самый акт идентификации, который не попал в материалы дела.

Кроме того, рассказали в АМПП, автомобили без номеров могут быть идентифицированы с помощью стационарных камер, установленных в некоторых местах города. Они считывают номера автомобиля, когда он подъезжает к парковке. Затем, когда машина уезжает, номер также фиксируется, что позволяет идентифицировать ГРЗ транспортного средства и выставить штраф за неоплаченную парковку.

Почему не получается побороть проблему

Проблема с нежелающими платить за стоянку автомобилистами у столичных властей возникла сразу же после введения платной парковки. Сначала водители скрывали госномера посторонними предметами – например, обрывками бумаги или даже CD-дисками. На борьбу с этими «изобретениями» выпустили пеших инспекторов.

Тогда водители стали просто скручивать номера. И оказалось, что с такими экономными автомобилистами фактически ничего поделать нельзя.

Так, есть наказание за передвижение на автомобиле с нечитаемыми или измененными номерами (ст. 12.2. КоАП «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков»), которое варьируется от штрафа в 500 рублей до лишения водительских прав до года. Но на припаркованные автомобили действие статьи не распространяется. Тогда с подачи мэра Сергея Собянина была создана специальная антитеррористическая комиссия, которая должны была проверять такие автомобили на предмет угрозы.

А в мае 2017 года появилась практика эвакуации «безномерных» машин, чтобы еще больше усложнить жизнь водителям, на которых, возможно, не воздействовал 2,5-тысячный штраф.

В беседе с «Газетой.Ru» координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов назвал действия АМПП, выписывающей подобные штрафы, незаконными. По его словам, примеров, когда автомобилисты могут оказаться без номеров совершенно легально – огромное количество. Например, водитель-резидент платной парковочной зоны может оставить машину на несколько месяцев во дворе, а недовольный сосед может намеренно оторвать ему госномер. Номера могут примерзнуть и оторваться из-за парковки в сугробах, которые, как все мы видели во время недавнего снегопада коммунальщики сваливали как раз на парковочные места, кроме того, при покупке новой машины водитель имеет право 10 дней совершенно спокойно вовсе ездить без госномеров.

«В КоАП не прописано такой нормы – эвакуировать автомобили без номеров и выписывать за это штрафы, — говорит Шкуматов. – Есть антитеррористический регламент, но это всего лишь методика.

— Так, если машина эвакуируется бесплатно, без выписки штрафа, то это еще можно хоть как-то притянуть за уши. Сказать, что вот, в ФСБ испугались террористической угрозы, выдали распоряжение на эвакуацию и поручили проверить конкретный автомобиль. Но в АМПП пошли дальше, они стали выписывать штрафы. Но они не имеют права делать этого на основании идентификации транспортного средства: такое право есть у ГИБДД, а АМПП имеет право выписывать штрафы только на основании фото-видеофиксации.

Нет номеров – нет и фотофиксации. Теоретически в АМПП могут собрать все материалы и отправить их в ГИБДД, но как это сделать – непонятно.

Поэтому нужно менять КоАП, но изменить этот кодекс без радикальной трансформации множества процедур, невозможно в АМПП стали заложниками собственной системы. И пока не будет изменений законодательства на федеральном уровне эта ситуация вряд ли изменится».