Тайна московского перекрестка: как забирают права

Странная развязка

Поздно вечером 11 октября 2017 года журналист «Газеты.Ru» Юрий Воронцов, который поделился своей историей, был остановлен сотрудниками ГИБДД в районе пересечения шоссе Энтузиастов и ТТК.

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«Забрав жену с работы поздно вечером, мы поехали по обычному маршруту домой. Двигаясь по шоссе Энтузиастов в сторону центра, нам нужно было попасть на внутреннюю сторону ТТК, чтобы поехать в сторону Рязанского проспекта.

Этот странный перекресток я приметил уже давно, так как езжу тут регулярно уже более года,

— вспоминает Юрий. – Первая особенность в том, что съехать с шоссе Энтузиастов тут можно с любого из двух крайне правых рядов, но светофор, установленный по обеим сторонам этого двухполосного ответвления, горит всегда зеленый, а стрелка поворота направо, расположенная на боковой секции, иногда гаснет.

Ситуация осложняется и тем, что в этом месте съезд с шоссе Энтузиастов пересекает трамвайные пути и по задумке проектировщиков, когда стрелка гаснет все автомобили должны останавливаться и пропускать трамвай. Но как догадаться об этом водителям, которые двигаются по второму ряду справа и которые видят перед собой только зеленый сигнал светофора – совершенно непонятно».

Таким образом, те, кто собирается повернуть на внешнюю сторону ТТК, стоят в крайнем правом ряду и ждут, когда загорится стрелка – здесь как раз все однозначно и ясно.

А вот водители, которые едут по второму ряду справа, совершенно по-разному трактуют показания светофора. Часть из них думает, что для проезда под эстакаду прямо нужно тоже ждать зеленую стрелку светофора, но многие, ничего не подозревая, спокойно продолжают движение прямо и при выключенной стрелке, ведь поворачивать направо, на внешний съезд ТТК, они не собираются, а значит трактуют «вечно зеленую» секцию светофора в свою пользу.

«Ситуацию еще более запутывают дорожные знаки, которые установлены над обеими полосами. Согласно им, из крайне правого ряда поворот возможен только направо, а из второго ряда знак показывает движение со сменой траектории но в рамках одной полосы. То есть стрелка на знаке уходит правее и опять выравнивается, оставаясь в рамках пунктиров, которые обозначают полосу.

«Яндекс.Карты» Скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»

В итоге на этом перекрестке регулярно создаются аварийные ситуации, некоторые водители тормозят и ждут разрешенного сигнала, а другие начинают им сигналить и выказывать свое недовольство неожиданной остановкой автомобиля спереди. Я сам видел несколько ДТП на этом перекрестке включая аварии с трамваями», — рассказывает Воронцов.

ГИБДД тут как тут

Сложный участок стал настоящей меккой для сотрудников ДПС, которые, по словам Юрия, дежурят здесь постоянно, подстерегая не разобравшихся в ситуации автомобилистов.

«Так было и в тот вечер. На перекрестке дежурили сотрудники ДПС. Я как обычно двигался по второму ряду справа и проехал на «зеленый», когда стрелка поворота направо не горела. После чего сразу был остановлен. Когда я попросил объяснить, в чем мое нарушение, сотрудник ГИБДД сообщил мне, что, так как дорога тут пересекается с трамвайными путями, значит это перекресток, соответственно, я фактически выполнил поворот на запрещенный сигнал светофора, — отметил он. — На все мои объяснения, что крайне трудно предположить наличие перекрестка, если я еду прямо и мне горит зеленый сигнал, сотрудник полиции сообщил, чтобы я подучил ПДД».

На Воронцова составили административный протокол, который оказался для него вторым за календарный год. В таких случаях судьбу нарушителя определяет суд – закон предусматривает «вилку» в виде штрафа в 5 000 рублей или лишения прав на срок от 4 до 6 месяцев.

Сложности возникали много лет

«Я много лет за рулем, очень много езжу по Москве и когда вернулся домой, то решил изучить этот перекресток детальнее с помощью картографических сервисов, а также поискать информацию об этом странном месте в интернете. К моему удивлению, интернет буквально пестрит сообщениями об этом «нехорошем» перекрестке. Самая старая ветка форума датирована летом 2009 года.

В своих сообщениях автовладельцы, остановленные на этом месте сотрудниками полиции, недоумевали, почему нельзя ехать на внутреннюю сторону ТТК на «зеленый» со второго ряда справа. Получается, что проблемный перекресток с непонятной организацией движения существует уже много лет и никого, кроме самих водителей, это не беспокоило и никаких мер почему-то не принималось. Зато большинство автомобилистов отмечали аномально высокий интерес к данному месту со стороны сотрудников ГИБДД.

«Газета.Ru» Скриншот с одного из форумов с обсуждением организации движения на перекрестке Шоссе Энтузиастов и ТТК

С осени 2013 года в России была ужесточена ответственность за ряд нарушений ПДД, в том числе и за проезд на запрещающий сигнал светофора. Именно тогда административные дела по данному нарушению, в случае рецидива (ч.3 ст. 12.12 КоАП РФ), стал рассматривать суд. «Газета.Ru» изучила историю рассмотрения административных дел по данной статье на сайте судебного участка №271 района Лефортово, к которому относится перекресток.

Оказалось, что с 2014 года, когда в базе стали отражаться первые дела, по настоящее время суд рассмотрел около 65 административных дел. Выборочная проверка текстов около 10 разбирательств, показала их удивительную, как под копирку, схожесть. Во всех изученных случаях нарушения были зафиксированы по адресу злополучного перекрестка: шоссе Энтузиастов, 7. С большой долей вероятности можно утверждать, что и остальные нарушения были составлены полицейскими на облюбованном и насиженном ими месте.

http://mos-sud.ru/ms/271/ Скриншот с официального сайта судебного участка мирового судьи №271

При этом важно отметить, что речь идет именно о нарушителях – «рецидивистах». Очевидно, что количество пойманных в этом месте водителей, которых привлекли к ответственности по данной статье в первые, в десятки раз больше. Также нетрудно предположить, что нередко дело до составления протокола на нарушителей по тем или иным причинам вообще могло не доходить.

В ряде случаев мировой суд принял решение о штрафе, но множество водителей в итоге были лишены водительских прав. Так поступили и с Юрием Воронцовым. Он был признан виновным в нарушении пункта 6.13 ПДД, согласно которому при выключенной стрелке в боковой секции должен был остановиться перед перекрестком.

Несмотря на ряд смягчающих обстоятельств, судья усмотрел у него и отягчающие (в виде нескольких оплаченных штрафов за последний год) и в итоге 28 ноября лишил автовладельца водительского удостоверения на 4 месяца.

Юрий решил обжаловать решение в Лефортовском районном суде. Еще в мировом суде он формально признал свою вину, поэтому просил суд если не отменить вердикт, то хотя бы изменить его, назначив штраф вместо лишения прав.

«Когда я в первый раз приехал в районный суд с просьбой перенести рассмотрение в связи с командировкой, то в отделе экспедиции сотрудник, который принимает документы, спросил, что у меня за нарушение и какое решение было принято

И когда я объяснил, где это произошло, он сказал, что теперь очень хорошо знает этот перекресток и как там надо проезжать. Оказалось, что некоторое время назад сотрудник суда вместе с друзьями сам попался в «ловушку» в этом месте и угодил в руки сотрудников ДПС».

«Газета.Ru» Скриншот с одного из форумов с обсуждением организации движения на перекрестке Шоссе Энтузиастов и ТТК

Рассмотрение дела состоялось 29 января. Судья Николай Альцев заслушал Воронцова, который вновь просил суд проявить снисхождение, в том числе с учетом реакции от столичных транспортных чиновников, которые на тот момент уже заинтересовались коварным перекрестком.

Однако в итоговом решении судья об этом важном нюансе вообще не упомянул. Процитировав ряд пунктов ПДД, Альцев отметил, что мировой судья «правильно рассмотрел все фактические обстоятельства, дал надлежащую юридическую оценку действиям Воронцова Ю.И. и на основе полного, объективного и всестороннего исследования представленных доказательств пришел к обоснованному выводу о наличии в действиях Воронцова Ю.И. состава административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 12.12 КоАП РФ».

Все доводы журналиста он признал несостоятельными и оставил приговор без изменений. Именно 29 января вердикт вступил в законную силу, а сам срок лишения начинает идти только после того, как водитель сам приедет в ГИБДД и сдаст свои права.

Отдав удостоверение, Воронцов, тем не менее, собирается обратиться с жалобой уже в Мосгорсуд.

«После общения с полицейскими, походов в суды у меня сложилось четкое представление, что об этом запутанном перекрестке, который сбивает с толку водителей очень много лет, прекрасно знают и в ГИБДД, и в самих судах, но никаких шагов для исправления никто не предпринимает», — констатирует Воронцов.

Собеседник «Газеты.Ru» в одном из подразделений столичной ГИБДД, попросивший не называть его имени, напомнил, что у каждого наряда есть карточка маршрута патрулирования – выдаваемые командиром подразделения внутренний документ, где расписано, на каком участке сотрудники должны нести службу. «При этом четких мест, где они должны находиться, там нет – подразумевается, что наряд курсирует по всему маршруту», — добавляет источник.

Проверить карточку маршрута у инспектора обычный водитель не может – этот документ имеет гриф «для служебного пользования». Кстати, протокол на Воронцова составили сотрудники отдельного батальона ДПС по ЮВАО Москвы, которые обслуживают данное место. За ТТК ранее был закреплен отдельный батальон ДПС, но он пал жертвой масштабных сокращений ГИБДД в январе этого года и уже расформирован.

Реакция ЦОДД

После того, как «Газета.Ru» обратила внимание на крайне запутанную схему организации движения, которая, в сочетании с особым усердием сотрудников ДПС на данном участке, влечет к массовому привлечению водителей к административной ответственности, соответствующий запрос был направлен главе Ситуационного центра ГКУ Центр организации дорожного движения (ЦОДД), замглавы ведомства Александру Евсину.

Он весьма удивился организации движения на данном участке, отметив, что сам бы уверенно проехал прямо ко второму съезду на ТТК при выключенной боковой секции светофора. «Дирекция признала, что водителями сигналы светофора могут пониматься двусмысленно, в качестве быстрого частичного решения проблемы предлагается прорисовка стрелки с направлениями движениями», — сообщил вскоре Евсин.

«Газета.Ru» Новые стрелки на светофоре, 6 февраля 2018 года

По мнению замглавы ЦОДД, оптимальным было бы другое решение, но реализовать его достаточно сложно. «Наиболее оптимальна установка светофоров над полосами. Однако это требует много согласований и приличных средств, так как требуется проектирование с установкой П-образной опоры над Шоссе Энтузиастов. И в данном варианте не все зависит от ЦОДД», — отметил он.

Тем не менее, городские власти постарались хоть как-то решить проблему, причем сделали это очень оперативно.

Уже 2 февраля, спустя всего неделю после обращения, в боковую секцию светофора, вводившего водителей в заблуждение, поставили новую линзу с новым контуром: вместо одной стрелки здесь появилось сразу две, по одной на каждый съезд с ТТК. Они синхронизированы и либо обе горят, разрешая водителям движение на ТТК, либо нет, давая понять, что проезд на Третье кольцо запрещен. Светофор получился достаточно уникальный: встречать такую секцию светофора корреспонденту «Газеты.Ru» и нескольким опрошенным экспертам ранее не приходилось.

Тем не менее, даже при погашенной боковой секции у основного сегмента светофора по-прежнему включен зеленый сигнал, который многие водители по-прежнему могут трактовать, как разрешение проехать не по основному участку шоссе Энтузиастов, а по ответвлению, где он и располагается.

Взгляд со стороны

Уже после внесения изменений на данном участке корреспондент «Газеты.Ru» пообщался с водителем трамвая №46, который курсирует по маршруту, проходящему через этот перекресток уже более 17 лет. Вагоновожатый подтвердил слова водителей, заявив, что это место очень проблемное, так как водители, двигающиеся по второй с края полосе все время «едут под колеса трамвая».

Он уверен, что это происходит из-за того, что люди не понимают, что стрелка светофора распространяется не только на поворот направо, на внешнюю сторону ТТК, но и при движении прямо на внутреннюю сторону магистрали.

«Я много раз видел здесь аварии, поэтому, даже если проезжаю перекресток на разрешающий сигнал светофора всегда притормаживаю, чтобы под меня кто-нибудь не влетел», — рассказал он, поблагодарив «Газету.Ru», за то, что удалось сделать этот сложный участок хоть немного понятнее для водителей.

«Газета.Ru» Ситуация на перекрестке на пересечении Шоссе Энтузиастов и ТТК, 6 февраля 2018 года

Мнение юриста

Адвокат, помогавший Юрию Воронцову составлять жалобу в районный суд, считает, что реакция столичных властей оставляет ему некоторую надежду на возврат прав.

«Безусловно, он и другие лишенные прав в любом случае имеют право подать надзорную жалобу в Мосгорсуд на вступившее в законную силу решение мирового судьи. Но дело в том, что такие жалобы рассматриваются достаточно долго: месяца два, а то и три, и даже если решение будет принято в пользу автомобилиста, срок лишения у него к тому времени, скорее всего, уже истечет. С другой стороны, смысл в этом все-таки есть, ведь в случае отмены решения мирового суда у него отпадет второе наказание за проезд на красный, в этом тоже есть практический смысл», — говорит Александр Липатников.

По его мнению, то, что власти столицы в итоге изменили схему движения на данном участке Мосгорсуд вполне может учесть.

«По закону суд должен проверить дело в полном объеме. Выяснению подлежат причины, условия совершения правонарушения, умысел водителя. То есть имел ли он целью умышленно пренебречь правилами, либо такая дорожная ситуация сложилась и умысла у водителя никакого не было. Если есть хоть малейшее сомнение в виновности, любые неустранимые противоречия, то суд обязан их трактовать в пользу привлекаемого лица и неважно на какой стадии судопроизводства», — отмечает защитник.