Заплатит за всё: Панину припомнили все грехи

Актера задержали в понедельник днем на 7-м километре МКАД, сообщил «Газете.Ru» источник в правоохранительных органах. Скорее всего, Панина поймали, как только он вернулся в Москву – в своем инстаграме актер похвастался недавней поездкой на родину Сергея Есенина в Рязанскую область в компании известного певца Стаса Костюшкина: мужчины провели вместе все выходные. Участок МКАД, где был задержан артист, как раз находится в районе пересечения с Новорязанским шоссе.

«Согласно сведениям базы данных ГИБДД, за гражданином числятся 248 правонарушений в области безопасности дорожного движения. Все они зафиксированы камерами фотофиксации. При этом, по 51 нарушению, на сумму штрафов более 40 тыс. рублей», - сообщил источник в полиции.

По его словам задержание напрямую связано с видеозаписью, которую актер разместил на прошлой неделе в своем инстаграм.

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Двигаясь за рулем своего BMW по Ленинскому проспекту, Панин снял себя на мобильный телефон. При этом на кадрах хорошо заметно, что он не пристегнут ремнем безопасности. Также, судя по видео, актер двигается быстрее разрешенных на данном участке 60 км/ч, однако доказать это, исходя из записи, весьма проблематично.

После того, как артиста доставили в полицию, сотрудники ГИБДД, по данным источника «Газеты.Ru», сразу стали составлять на него административные протоколы по ч.1 статьи 20.25 КоАП РФ «Уклонение от административной ответственности».

Привлечь к ответственности за данное нарушение, если водитель не оплатил выписанный штраф в течение 70 дней: 10 из которых отводятся на обжалование решения и еще 60 дней на добровольную оплат штрафа.

Неоплата штрафов влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Решение принимает суд.

Скорее всего, сразу после составления протоколов, за каждый штраф составляется отдельный документ, материалы передадут в суд, который и определит судьбу Панина.

Между тем, сам актер пока пребывает в неплохом настроении. Об этом свидетельствует селфи, сделанное Паниным из подразделения ГИБДД и выложенное в своем аккаунте.

Панин часто попадает в скандальные хроники, в том числе и связанные с автомобилями. В 2013 году мелкое ДТП в Крыму обернулось крупным международным скандалом. Столкнувшись в Алуште с таксистом, представителем крымско-татарского меньшинства, Панин не нашел ничего лучше, как оскорбить весь народ.

«Парень татарской национальности сам нам въехал в задний бампер и просто захотел заработать денег, решил «повыпендриваться», — цитировала актера украинская газета «Сегодня». — Подавать заявление не собираюсь, мы уже забыли об этом через пять минут. Все просто раздуто, как буря в стакане. Никакого ДТП не было. Есть крымские татары, так же как и среди русских, украинцев, в каждой нации есть свои дол***бы, — сказал артист. — Просто есть крымские татары, которые приехали обратно в Крым, которые работают, пытаются быть культурными людьми. А есть просто люди, которых Сталин не добил в 1944 году. Поэтому ко всем татарам это не имеет отношения, а относится к конкретному человеку».

Заявления Панина спровоцировали жесткую реакцию МИД Украины. «Досадно, что своими выходками Панин дискредитирует не только себя как актера и человека, но и весь российский кинематограф, который также должен дать оценку таким действиям», — подчеркнул представитель МИД Евгений Перебейнис. На артиста возбудили уголовное дело за нанесение легких телесных повреждений таксисту.

Российские дипломаты также резко осудили исторические пассажи Панина.

«Если все обстояло именно так, как подается местными средствами информации, то это, конечно, полное безобразие, Хотя в это трудно поверить, ведь русский актер и хамство — две несовместимые вещи», — заявлял украинским СМИ консул России в Севастополе Вячеслав Светличный.

Несмотря на то, что Панин принес крымским татарам публичные извинения, спектакль с его участием, ради которого он и приехал в Крым, был отменен. Также по заявлению представителей крымских татар местная милиция возбудила уголовное дело по факту разжигания ненависти. Однако в итоге артисту удалось избежать каких-либо санкций, и он смог покинуть Крым, вернувшись в Россию.

Спустя полтора года Панин из-за тяжбы вокруг дочери устроил настоящую погоню за полицейским кортежем в Санкт-Петербурге. В итоге артисту дали 10 суток ареста за мелкое хулиганство.

В апреле 2016 года Панин вылетел в кювет в горах в районе Сочи. В аварии актер сильно ударился лицом и сломал скулу, кроме того, получил много ссадин и синяков.