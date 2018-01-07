Дешевле не будет: когда лучше покупать автомобиль

В наступившем 2018 году ждать чудес от автопроизводителей не приходится – эксперты и сами автоконцерны утверждают: дальше цены будут только расти.

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Если раньше удорожание машин объяснялось постепенным желанием производителей выйти на докризисный уровень получения выручки с каждого автомобиля (цены на них росли ниже, чем падал курс рубля по отношению к иностранной валюте), то теперь появились новые факторы. Стабильности от рубля ждать не приходится, а уже подпирают инфляция, рост акцизов и утилизационного сбора.

Придется автокомпаниям, которые ведут производство в России, готовиться к постепенному закручиванию гаек.

И речь тут уже не об «отверточной» сборке: так, производителей, которые хотят получать господдержку, обяжут локализовать производства важных автомобильных узлов, включая моторы, автоматические коробки передач, что потребует значительных инвестиций и компенсировать их придется за счет автомобилистов.

«По сравнению с мировыми ценами, автомобили в России все еще слишком дешевые. Покупательская способность, уровень зарплат значительно упали из-за кризиса. Но и цены не подтянулись к нынешнему уровню инфляции, кроме того, мы все зависим от цен на сырье и материалы, которые продаются за доллары и евро. Общий глобальный тренд идет на повышение», — говорил в ноябре в интервью «Газете.Ru» глава Volkswagen Group Rus Маркус Озегович.

Господдержки хватит не всем

В целом аналитики сходятся во мнении: если нужен новый автомобиль, его покупку лучше не откладывать – лучших цен и предложений просто не будет. Кроме того, стоит поторопиться тем, кто собирается приобрести в 2018 году автомобиль по госпрограммам поддержки («Первый автомобиль», «Семейный автомобиль» и так далее): в 2018 году на них выделено 16 млрд руб., что на 1,4 млрд меньше, чем в 2017 году.

Скидка по этим программам составит 10% от стоимости автомобиля не дороже 1,5 млн руб., но только при покупке в кредит.

Всего в 2018 году в рамках льготных кредитных договоров планируется продать 55 тыс. авто. И, как прогнозирует в беседе с «Газетой.Ru» руководитель аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, машины по этим программам разберут уже к лету.

В свою очередь аналитик «Алор Брокер» Кирилл Яковенко в разговоре с «Газетой.Ru» обратил внимание на недостатки этого вида субсидирования: так, господдержку можно получить только при покупке в кредит.

«При покупке же за наличные господдержку не дают, и людям приходится оформлять кредит на минимальную сумму. Наибольшей популярностью в рамках этих программ будут по-прежнему автомобили эконом-класса стоимостью до 700 тыс. рублей. В лидерах останутся «АвтоВАЗ», Kia, Hyundai», — отметил он.

Общее подорожание

По оценке Яковенко, в целом автомобили в России за 2018 год подорожают на 5-7%.

В свою очередь управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский считает, что рост цен в недорогих сегментах сможет сдержать Минпромторг, закрыв доступ к участию к госпрограммам автомобилям дороже 1,5 млн руб.

«С учетом того, что именно верхняя ценовая планка является ключевым ориентиром для ценообразования в бюджетном сегменте, в 2018 году, с учетом перспектив двукратного роста утилизационного сбора, производителям и дилерам придется затянуть пояса, — сказал Жарский «Газете.Ru».

– В декабре прошлого года были проиндексированы цены почти у 18 брендов, при этом в экономичном сегменте рост составил порядка 1%, а в премиальном — цены подскочили почти на 10%. Такая динамика сохранится в 2018 году. Kia, Huyndai, Lada, Renaiult, Nissan, Datsun будут крайне осторожно поднимать цены, компенсируя недополученную прибыль за счет количественного роста продаж.

В то время как премиальный и среднеценовой сегмент, которые в 2017 году начали снижаться по количеству сделок, в 2018 году поднимут цены на 15%-17%.

Для них программа господдержки по-прежнему остается недоступной, следовательно, никаких сдерживающих факторов не появится. Опять же, стимулировать рост цен в премиальном и особенно в среднеценовом сегменте, будут новые требования к повышению уровня локализации производства. С учетом того, что сроки действия договоров о промсборке истекают, а новые механизмы по сути толком не отлажены, это может существенно сказаться на стоимости новых автомобилей и даже вызвать перебои с поставками дилерам. Но, опять же, эта проблема обойдет стороной бюджетный сегмент».

По оценке эксперта, никаких причин для того, чтобы существенно откладывать покупку нового автомобиля нет.

«Текущие ставки по автокредитам, даже без господдержки и участия в спецпрограммах являются довольно низкими, дилеры пока достаточно вяло индексируют цены, но уже распродают остатки со складов. Уже к февралю цены пойдут вверх, а действие сезонных предложений прекратится.

На мой взгляд, если вы располагаете достаточными для первого взноса средствами, оптимальное время для совершении сделки — в январе».

Дорожать начнут уже c января

Между тем директор по развитию компании «Рольф» Владимир Мирошников уверен, что первая волна подорожания пройдет по автомобильному рынку уже в январе.

«Увеличение утилизационного сбора и новые акцизы повысят издержки производителей, и это отразится на цене новых автомобилей. Дальнейший рост розничных цен на автомобили зависит от ценовой политики каждого автопроизводителя: кто-то скорректирует прайс-листы скачкообразно, другие будут временно сдерживать рост цен или разобьют подорожание на несколько менее заметных этапов в 2-3%, стремясь увеличить свою долю рынка», — сказал Мирошников «Газете.Ru».

Эксперт уточняет, что масштабы увеличения издержек будут разными для разных брендов и моделей и будут зависеть от локализации производства автомобиля, мощности его двигателя и так далее.

«Для некоторых моделей издержки производителей повысятся с начала 2018 года на 8-10%. Помимо этого, мы будем наблюдать инфляционное удорожание автомобилей – за год оно составит примерно 5%. Все это будет способствовать дальнейшему повышению цен в течение всего 2018 года», — считает эксперт.

В свою очередь заместитель председателя правления ГК «АвтоСпецЦентр» Александр Зиновьев, также считает, что именно увеличение утилизационного сбора на 15-17% станет одной из причин подорожания автомобилей.

«Для автопроизводителей, имеющий локализованное производство на территории России, утилизационный сбор компенсируется за счет промышленных субсидий государства, но для импортеров он ложится нагрузкой на бизнес и отражается на конечной цене для покупателя. Таким образом, в совокупности

с индексом роста потребительских цен и инфляционными ожиданиями от 2018 года повышение цен может составить до 10-15% в зависимости от бренда и модели автомобиля», — сказал Зиновьев «Газете.Ru».

По оценке эксперта, лучшее время для покупки машины – начало года, так как этот период, по традиции, период наиболее выгодных ценовых предложений и максимальных скидок от автопроизводителей.

«Не стоит откладывать покупку до весны, учитывая озвученный выше планируемый рост цен: количество автомобилей, отгруженных по ценам 2017 года, будет стремительно сокращаться, и, не исключено, что с наступлением весны их может просто не остаться», — отметил он.