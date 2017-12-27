Земляки попросили: порезавший водителя сдался сам

Утром 27 декабря стало известно о задержании фигуранта громкого дела об избиении в Санкт-Петербурге двумя днями ранее водителя автобуса, перевозившего большую группу школьников после экскурсии в родной Кировск. Прямо на глазах у маленьких детей Мустафаев после мелкой ссоры попытался зарезать оппонента. В избиении ему активно помогала пассажирка его Range Rover, его сожительница Зульфия Саидмуратова. Злоумышленникам в итоге удалось скрыться — они вполне могли добить оппонента, если бы не остановившиеся на месте разборки автомобилисты.

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После того, как об инциденте рассказали федеральные СМИ, на ситуацию обратил внимание председатель СКР Александр Бастрыкин. 26 декабря вечером стало известно, что он взял ранее возбужденное уголовное дело на личный контроль, а также «поручил следователям ГСУ СКР по Санкт-Петербургу в кратчайшие сроки задержать нападавших, установить мотивы преступления и собрать доказательственную базу вины подозреваемых».

В итоге выполнить установку главы СК удалось уже в ночь на среду, 27 декабря. Издание 47news.ru выяснило подробности задержания, оставшиеся за рамками официального пресс-релиза.

Еще вечером 25 декабря на поиски Мустафаева бросили лучшие силы петербургской полиции, в среду оперативники продолжили активно работать. Стражи порядка разделились на две группы — оперативники из Невского района, где произошел сам инцидент и где постоянно проживает 44-летний азербайджанец, отрабатывали места, где он мог появиться.

Вторая группа оперативников, из убойного отдела городского управления полиции, занялась прослушкой связей Мустафаева.

К вечеру 26 декабря предположение, что агрессивному водителю могли оказывать помощь земляки, окончательно подтвердилось. Оказалось, что сперва Мустафаев спрятался в квартире знакомых в Кронштадте, при этом беглецу стали искать запасное убежище.

По данным издания, силовики решили надавить на всех его знакомых и точки бизнеса — мужчина занимается торговлей ломом. В итоге оказалось, что ту или иную помощь Мустафаеву оказывали около 10 человек. Для демонстрации серьезности намерений при отработке контактов азербайджанца оперативники позвали с собой спецназ.

«Все началось с Невского района, где СОБР Росгвардии зашел в его съемную квартиру на набережной реки Оккервиль, место приема черного металла, принадлежащего ему, а потом налетел на иномарку. Автомашина с его товарищами, за которой уже было установлено скрытое наблюдение, припарковалась на Коллонтай, после чего из нее вынули двоих мужчин из Азербайджана. Вскоре на это место подъехала еще одна иномарка, из которой также заставили выпасть еще четверых. Причем один из них оказался нанятым адвокатом. Помимо этого СОБР заглянул еще и в ту квартиру в Кронштадте, куда первоначально транспортировали Мустафаева», — пишет издание.

После этого корреспондент 47news описал процедуру общения лидеров азербайджанской диаспоры Невского района и полицейских, в ходе которого последние настоятельно порекомендовали Мустафаеву сдаться, в противном случае стражи порядка обрисовали им весьма незавидные перспективы ведения их бизнеса в Северной столице.

В итоге донести свою мысль до авторитетных представителей диаспоры оперативникам, по всей видимости, удалось. Около пяти часов Мустафаев добровольно явился в отдел полиции. Утром он был допрошен следователями СК, но результаты этих следственных действий пока неизвестны.

Что касается сожительницы задержанного, то найти ее пока не могут. Сразу же после избиения водителя автобуса парочка решила разделиться и скрываться по одиночке.

Кстати, в утреннем сообщении СК России о задержании Мустафаева упоминается, что в отношении него возбуждено дело уже по двум статьям. К вмененному ранее «покушению на убийство» (ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ ) добавили еще и «хулиганство» (п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ). При этом в самом релизе о добровольной явке фигуранта, если она действительно имела место, ничего не говорится.

Уже в ближайшее время следователи должны обратиться в суд для избрания меры пресечения задержанному. Мало кто сомневается, что суд примет решение о его аресте. При этом в ходе судебного заседания Мустафаев сможет изложить свою версию случившегося.