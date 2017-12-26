Резня на Неве: водителя автобуса урезонили ножом

В Санкт-Петербурге следователи Следственного комитета возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство водителя школьного автобуса. Рядовой дорожный конфликт, быстро переросший в кровавую драку, только чудом не закончился трагедией.

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«Вечером 25 декабря 2017 года напротив дома 68 по Октябрьской набережной в ходе дорожного конфликта, обстоятельства которого выясняются, 44-летний Ализаде Мустафаев, уроженец Азербайджана, вместе с неустановленной женщиной напали на водителя автобуса, перевозящего школьников, а также их учителей и родителей в городе Кировск Ленинградской области, — рассказали в городском управлении СК. — При этом, с целью убийства Мустафаев нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько ударов неустановленными предметами. Затем нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле Range Rover».

Следствие уже обратилось к жителям Петербурга и области с просьбой помочь установить местонахождение подозреваемых. Опубликовали в СК и фотографии Мустафаева, очевидно, найденные при обыске. На одной из них он позирует с женщиной, по всей видимости, той самой, что избивала водителя — личность ее оперативникам пока установить не удалось.

Подозреваемый в нападении на водителя Ализаде Мустафаев (фото: Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу )

Как выяснили местные СМИ, конфликт начался самым банальным образом. Коричневый Range Rover подрезал водителя автобуса, и тот, опустив стекло, сделал замечание. Неизвестно, что именно сказал перевозивший детей мужчина, но Мустафаев после этого перегородил дорогу детям. Водитель автобуса не испугался и вышел из кабины — на улице диалог на повышенных тонах продолжился. По словам очевидцев, первой рукоприкладство начала спутница Мустафаева, затем в драку ввязался и он сам. Довольно быстро в руке азербайджанца появился нож. Пока мужчина орудовал им, его спутница пыталась активно ему помочь и через какое-то время в качестве оружия взяла сначала щетку для сметания снега, а затем и бейсбольную биту.

Известно, что 24 ученика четвертого класса вместе с сотрудниками школы ездили в Санкт-Петербург в «Музей воды» и в момент нападения уже возвращались в родной Кировск. В момент избиения заступиться за водителей попыталась классный руководитель детей. Она рассказала 47news.ru, что вышла из автобуса и просила нападавших прекратить избиение. «Кричала им, что они бесчеловечные сволочи, просила отпустить. Меня эта женщина тряхнула и оттолкнула», — рассказала журналистам педагог.

По ее словам, побоище продолжалось около 10 минут, после чего агрессивную парочку спугнули остановившиеся на месте драки автомобили.

По словам учительницы, от увиденного у детей началась истерика. «В автобусе многие дети стали плакать, визжать, кричать, мы их успокаивали и рассаживали. Та женщина с битой, я ее запомнила только по серой невзрачной одежде и какой-то дурацкой заколке на голове. Среднего роста, южных кровей. Я особо не всматривалась, пыталась вызвать полицию, но там же пока 55 вопросов не зададут, не приедут», — рассказала женщина.

Водитель с проникающими ножевыми ранениями живота, груди и плеча был госпитализирован с тяжелыми травмами в реанимацию. 26 декабря ему провели операцию, и сейчас шофер чувствует себя лучше.

Инцидент вызвал огромный резонанс не только в СМИ, но и в силовых структурах города. К розыску подозреваемых подключились лучшие городские оперативники, но пока поиски не дают результатов.

Известно, что Ализаде Мустафаеву 43 года, он переехал в Петербург в 2000-х. Ранее привлекался к административной ответственности за проживание без регистрации и нарушение миграционного законодательства. В 2009-м стал гражданином России, в 2016 году зарегистрировал ИП. Мустафаев занимается оптовой торговлей ломом — ряд проверок его бизнеса со стороны различных структур не выявили нарушений. Личность его спутницы устанавливается. По данным правоохранительных органов, пара ехала с места работы Мустафаева в его квартиру.

Многие комментаторы отметили наличие у внедорожника Мустафаева номеров некогда привилегированной «милицейской» серии ОМО78. «Эти номера уже пару десятков лет полностью утратили свое значение. В 90-х они использовались автомобилями МВД, потом были заменены на синие номера, затем вернулась серия, но уже ОМО98, сейчас снова синие номера. Ну то есть сейчас они ничего не значат и ничего не стоят абсолютно. С другой стороны, люди с подобным пиететом к неким «красивым» номерам остались, но сейчас есть куда более престижные серии, которые и стоят соответственно», — прокомментировал «Газете.Ru» известный петербургский эксперт в сфере автономеров Дмитрий Галинович.