Как отметили день ВМФ в России

Первыми день ВМФ отметили во Владивостоке в бухте Золотой Рог. Участие в мероприятиях принял командующий Тихоокеанского флота адмирал Сергей Авакян. Парадную линию возглавил фрегат «Адмирал Шапошников».
Каспийская флотилия в свою очередь представила более 40 кораблей и судов. Для участия в параде в Каспийск прибыли иранские и азербайджанские военные корабли.
На параде в Санкт-Петербурге и Кронштадте зрителям показали атомный подводный крейсер «Северодвинск», АПЛ «Вепрь», фрегат «Адмирал Горшков», а также парусные корабли, которые в акватории Невы представили ретроспективу развития Военно-морского флота.
Праздник на главной базе Черноморского флота в Севастополе был отменен из-за удара украинского беспилотника по штабу ЧФ. Тем не менее, состоялся показ флота в Новороссийске.
Как отметили день ВМФ в разных городах России — в фотогалерее «Газеты.Ru»
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