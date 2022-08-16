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Робопес с гранатометом, танки и орбитальная станция. Что показали на «Армии-2022»

В подмосковном выставочном центре «Патриот» накануне открылся форум «Армия-2022», в первый же день мероприятие посетил президент Владимир Путин.

Минобороны России уже успело подписать ряд контрактов на поставку военной техники, в том числе беспилотников. Общая сумма договоров превысила 500 млрд руб., Вооруженные силы РФ получат 3,7 тыс. новых образцов техники.

На форуме также можно увидеть российский многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57, вертолет Ми-35П и макеты снарядов к его боекомплекту, танк «Армата», боевые модули «Бумеранг-Буревестник», «Тайфун-У-БМ», «Тайфун-ВДВ-БМ».

В виде макета был представлен проект легкого авианосца «Варан». Этот корабль с неядерной силовой установкой мог бы нести на своей палубе истребители МиГ-29К, вертолеты Ка-27, Ка-29 и Ка-52К «Катран», а также БЛА самолетного типа. Предполагаемая максимальная скорость – до 26 узлов.

Разработчики из АО «Интеллект Машин» показали робособаку в черном чехле с гранатометом на спине — в будущем «компания намерена наладить производство таких машин в России», сообщало агентство РИА «Новости».

Смотр продлится до 21 августа.

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