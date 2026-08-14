В Горловке женщина погибла в результате атаки ВСУ

Приходько: в Горловке мирная жительница погибла при атаке ВСУ

В результате атаки украинских войск на Горловку в Донецкой народной республике (ДНР) погибла женщина. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«В результате украинской вооруженной агрессии в Центрально-Городском районе Горловки погибла мирная жительница», — написал он.

Позже Приходько добавил, что после атаки БПЛА ВСУ в центре города число раненых возросло до семи.

14 августа сотрудник следственных органов СК рассказал, что ВСУ ночью атаковали гипермаркет «Галактика» в Енакиево в ДНР, что привело к возникновению пожара и уничтожению объекта. На месте происшествия нашли фрагменты, предположительно, ударных беспилотников самолетного типа иностранного производства.

До этого губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что три человека пострадали при атаке украинского БПЛА на остановку общественного транспорта в Мелитополе.

Ранее в ДНР шесть человек пострадали при атаке ВСУ на электричку.