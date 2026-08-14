В ДНР ВСУ уничтожили гипермаркет «Галактика»

ВСУ ночью атаковали гипермаркет «Галактика» в Енакиево в ДНР, что привело к возникновению пожара и уничтожению объекта. Об этом сообщил РИА Новости сотрудник следственных органов СК.

«В ходе осмотра места происшествия установлено, что в результате массированной атаки уничтожен торговый комплекс, многочисленные повреждения получили складские помещения и легковые автомобили», — уточнил он.

По словам сотрудника следственных органов СК, на месте происшествия нашли фрагменты, предположительно, ударных беспилотников самолетного типа иностранного производства.

Накануне в приграничных районах Белгородской области от ударов БПЛА ВСУ пострадали пять мирных жителей. Так, в поселке Красная Яруга от детонации FPV-дрона трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела.

В результате атаки второго дрона на автомобиль пострадали мужчина и женщина — у них осколочные ранения. Машина повреждена, также перебита газовая труба частного дома, уточнили в оперштабе региона.

Ранее в результате атак ВСУ в ЛНР ранен 15-летний подросток.