Губернатор сообщил об уничтожении БПЛА в Калужской области

Шапша: в течение дня силы ПВО уничтожили 8 БПЛА в Калужской области

В Калужской области системы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали восемь беспилотников за день. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

«Сегодня в течение дня силами ПВО уничтожены 8 БПЛА над территориями Жиздринского, Износковского, Малоярославецкого, Сухиничского, Ферзиковского, Хвастовичского муниципальных округов, а также на окраине Калуги», — уточнил он.

Шапша отметил, что на местах работают оперативные группы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Накануне в приграничных районах Белгородской области от ударов БПЛА ВСУ пострадали пять мирных жителей. Так, в поселке Красная Яруга от детонации FPV-дрона трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела.

В результате атаки второго дрона на автомобиль пострадали мужчина и женщина — у них осколочные ранения. Машина повреждена, также перебита газовая труба частного дома, уточнили в оперштабе региона.

Ранее в результате атак ВСУ в ЛНР ранен 15-летний подросток.