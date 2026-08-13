В результате атак ВСУ в ЛНР ранен 15-летний подросток

Пасечник: в ЛНР при ударах ВСУ пострадали 11 человек, среди них подросток

В Луганской народной республике (ЛНР) 11 мирных жителей пострадали в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), среди них подросток. Об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник в своем канале в мессенджере «Макс».

«Неонацисты продолжают террор мирных жителей республики: ранены 11 человек, среди них подросток. В Лисичанске вражеский БПЛА атаковал придомовую территорию, ранен 15-летний мальчик», — написал он.

Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, уточнил глава ЛНР.

Накануне Пасечник сообщил, что в результате удара ВСУ по городу Кременная ребенок получил несовместимые с жизнью ранения. По его словам, украинский дрон целенаправленно атаковал 13-летнего мальчика, шедшего по улице. Глава региона назвал действия ВСУ бесчеловечным преступлением и выразил соболезнования семье подростка.

Из заявления следует, что в течение суток были зафиксированы и другие атаки. В Кременной из-за удара еще одного беспилотного летательного аппарата пострадали 69-летний мужчина и 16-летний юноша.

Ранее в Луганске восемь человек пострадали при ракетной атаке ВСУ.