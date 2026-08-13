В результате атаки дронов в Белгородской области пострадали пять мирных жителей

В Белгородском приграничье от ударов дронов ВСУ пострадали пять человек

В приграничных районах Белгородской области от ударов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины пострадали пять мирных жителей. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Так, в поселке Красная Яруга от детонации FPV-дрона трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. В результате атаки второго дрона на автомобиль пострадали мужчина и женщина — у них осколочные ранения. Машина повреждена, также перебита газовая труба частного дома, уточнили в оперштабе.

В населенном пункте Октябрьский дрон ударил по грузовому автомобилю — повреждены стекла и кузов. В селе Отрадное FPV-дрон сдетонировал во дворе частного дома — никто не пострадал, повреждена хозпостройка.

В селах Грузское и Березовка в результате ударов БПЛА повреждены частные дома. Среди населения раненых нет, заключили власти.

До этого глава Луганской народной республики(ЛНР) Леонид Пасечник рассказал, что от ударов украинских беспилотников пострадали 11 человек, в том числе 15-летний подросток. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, уточнил глава ЛНР.

Ранее в Луганске восемь человек пострадали при ракетной атаке ВСУ.