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Армия

В Курской области мужчина пострадал из-за наезда на взрывное устройство ВСУ

Хинштейн: в Курской области мужчина ранен из-за наезда на взрывное устройство
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Мужчина пострадал из-за наезда на взрывное устройство ВСУ в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

«В поликлинику Рыльской ЦРБ с акубаротравмой обратился 41-летний мужчина. Накануне он во время работы в поле в Льговском районе наехал на взрывное устройство», — написал Хинштейн.

По словам губернатора, травмы легкие, здоровью мужчины ничего не угрожает. Врачи назначили ему необходимое лечение, будут наблюдать амбулаторно.

Утром 14 августа ВСУ нанесли ракетный удар по Брянску. По данным СКР, ракета попала в десятиэтажный жилой дом в Советском районе города. Один человек не выжил, еще семь получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок и пожилые люди. Что известно об атаке ВСУ на Брянскую область — в материале «Газеты.Ru».

Накануне сотрудник МЧС России пострадал от повторного удара украинского БПЛА во время тушения пожара в Михайловском муниципальном округе Запорожской области. Ему оказали необходимую помощь и госпитализировали.

Ранее в США назвали «вопросом времени» крах обороны ВСУ.

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