В Курской области мужчина пострадал из-за наезда на взрывное устройство ВСУ

Мужчина пострадал из-за наезда на взрывное устройство ВСУ в Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

«В поликлинику Рыльской ЦРБ с акубаротравмой обратился 41-летний мужчина. Накануне он во время работы в поле в Льговском районе наехал на взрывное устройство», — написал Хинштейн.

По словам губернатора, травмы легкие, здоровью мужчины ничего не угрожает. Врачи назначили ему необходимое лечение, будут наблюдать амбулаторно.

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