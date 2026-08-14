Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Армия

В Минобороны сообщили о новых ударах по портовой инфраструктуре Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли удары по портам Одесса и Южный
Justin Stumberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

ВС России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинских войск. Об этом заявила пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что в течение дня при помощи высокоточного оружия воздушного базирования и ударных БПЛА российские войска нанесли удары по портам Одесса и Южный.

В первом был поражен резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. В порту Южный ВС РФ атаковали склад с вооружением, военной техникой и имуществом украинских войск.

До этого в Минобороны рассказали, что ВС РФ в период с 8 по 14 августа нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по территории Украины.

В результате были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

В этот же период российские военные атаковали военные аэродромы, цеха производства и места хранения украинских дронов, а также пункты временной дислокации подразделений украинских войск и иностранных наемников, добавили в ведомстве.

Ранее ВС РФ поразили ж/д станцию порта Измаил.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как работать с родственником или близким другом без вреда для субординации? Разбираем 4 сценария
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!