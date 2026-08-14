В Минобороны сообщили о новых ударах по портовой инфраструктуре Украины

ВС России продолжают нанесение ударов по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинских войск. Об этом заявила пресс-служба министерства обороны РФ в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что в течение дня при помощи высокоточного оружия воздушного базирования и ударных БПЛА российские войска нанесли удары по портам Одесса и Южный.

В первом был поражен резервуар с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ. В порту Южный ВС РФ атаковали склад с вооружением, военной техникой и имуществом украинских войск.

До этого в Минобороны рассказали, что ВС РФ в период с 8 по 14 августа нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по территории Украины.

В результате были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

В этот же период российские военные атаковали военные аэродромы, цеха производства и места хранения украинских дронов, а также пункты временной дислокации подразделений украинских войск и иностранных наемников, добавили в ведомстве.

Ранее ВС РФ поразили ж/д станцию порта Измаил.