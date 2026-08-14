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Армия

В Минобороны РФ отчитались об ударах по Украине за неделю

МО: ВС РФ нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА по Украине
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России в период с 8 по 14 августа нанесли 14 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в мессенджере «Макс».

Отмечается, что в результате этих ударов были поражены предприятия военной промышленности, логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же период российские военные поразили военные аэродромы, цеха производства и места хранения украинских дронов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Кроме того, силы РФ нанесли удары по объектам инфраструктуры морских портов Украины, которые использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для нужд армии республики.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары по железнодорожным локомотивам, используемым для перевозки украинской военной техники в трех областях Украины.

Ранее российские военные ударили по АЗС в Черниговской области.

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