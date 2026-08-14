Минобороны: ВС РФ поразили ж/д станцию порта Измаил

МО РФ заявило о поражении ж/д станции порта Измаил и двух украинских буксиров

Российские военные ударили по железнодорожной станции порта Измаил, использовавшуюся для транспортировки и хранения военных грузов. Об этом сообщило Минобороны России, передает «Интерфакс».

«В течение ночи 14 августа ударными беспилотными летательными аппаратами поражена железнодорожная станция порта Измаил, используемая для погрузки, хранения, транспортировки военных грузов и горючего для нужд ВСУ», — говорится в заявлении.

Помимо этого, накануне вечером БПЛА поразили в акватории Черного моря юго-западнее Николаева два судна типа «морской буксир», которые, по данным ведомства, были задействованы для сопровождения в украинские порты морских сухогрузов с вооружениями.

13 августа оборонное ведомство РФ сообщило об уничтожении беспилотниками железнодорожной техники в Одесской области. Целями стали локомотив и ремонтно-восстановительный поезд, удары были нанесены в районах населенных пунктов Старые Шомполы и Раздельная.

Ранее Россия ударила по портам Измаил и Рени.