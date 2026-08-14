В Белгородской области мужчина тяжело ранен после атаки ВСУ на авто

В Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки дрона ВСУ на авто

Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Ракитянском округе Белгородской области, мужчина получил ранения. Об этом сообщил оперативный штаб региона в мессенджере «Макс».

«В Ракитянском округе в районе хутора Семейный беспилотник атаковал автомобиль. Мужчина в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода», — говорится в публикации.

В оперштабе уточнили, что из-за детонации второго FPV-дрона выбиты окна, посечены крыша и забор частного дома. Также в селе Солдатское грузовой автомобиль получил повреждения в результате атаки БПЛА.

Кроме того, ущерб из-за действий ВСУ зафиксирован в селе Таврово Белгородского округа, в населенных пунктах Максимовка и Новая Таволжанка Шебекинского округа, в городе Грайворон и селе Глотово Грайворонского округа.

Утром 14 августа Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Брянску. По данным Следственного комитета России, ракета попала в десятиэтажный жилой дом в Советском районе города. Один человек не выжил, еще семь получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок и пожилые люди. Что известно об атаке ВСУ на Брянскую область 14 августа — в материале «Газеты.Ru».

Ранее военные сбили более 550 украинских дронов за сутки над регионами России.