В МИД назвали регион, который ВСУ чаще всего обстреливали в июле

Мирошник: ВСУ в июле чаще обстреливали Белгородскую область

Украинским атакам в июле чаще всего подвергались объекты в Белгородской области. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в своем докладе, передает РИА Новости.

«В июле в число территорий, по гражданским объектам которых чаще всего наносились удары, вошли: Белгородская область (30.16% от общего числа обстрелов), Курская область (20.57%), Херсонская область (16.77%), Брянская область (10.06%), ДНР (8,7%), Запорожская область (2,98%)», — говорится в документе.

Согласно докладу, в июле ВСУ обстреляли гражданские объекты в 41 российском субъекте, расширив географию разрушений и увеличив число пострадавших среди мирного населения.

11 августа временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что около тысячи квартир в Белгороде требуют восстановления после массированной атаки со стороны украинской армии.

Ранее ФСБ предотвратила подрыв автомобиля сотрудника военкомата на Кубани.