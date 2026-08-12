Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

ФСБ предотвратила подрыв автомобиля сотрудника военкомата на Кубани

ФСБ сорвала теракт против российского офицера в Краснодарском крае
Дмитрий Макеев/РИА Новости

На Кубани задержали предполагаемого агента украинских спецслужб, подозреваемого в планах подорвать автомобиль сотрудника военного комиссариата Краснодарского края. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецслужба установила, что фигурант в сентябре прошлого года связался через через Telegram с представителями запрещенной в РФ украинской террористической организации. По заданию куратора, за деньги, он, как утверждается, планировал подорвать автомобиль, принадлежащий сотруднику военного комиссариата Краснодарского края.

Злоумышленника задержали при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство, которое, по данным ФСБ, состояло из взрывчатого вещества западного производства.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ: государственная измена, участие в деятельности террористической организации и незаконное приобретение взрывного устройства. Мужчину поместили под стражу.

В конце июля уроженец Оренбурга получил 20 лет лишения свободы за подготовку подрыва командира воинской части Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону.

Ранее готовивший подрыв в Белгороде агент Украины попал на видео.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как Гоголь лишился черепа в гробу, а Йозеф Гайдн получил второй. 6 могил знаменитостей с безумными историями
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!