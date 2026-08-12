ФСБ предотвратила подрыв автомобиля сотрудника военкомата на Кубани

ФСБ сорвала теракт против российского офицера в Краснодарском крае

На Кубани задержали предполагаемого агента украинских спецслужб, подозреваемого в планах подорвать автомобиль сотрудника военного комиссариата Краснодарского края. Об этом РИА Новости сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Спецслужба установила, что фигурант в сентябре прошлого года связался через через Telegram с представителями запрещенной в РФ украинской террористической организации. По заданию куратора, за деньги, он, как утверждается, планировал подорвать автомобиль, принадлежащий сотруднику военного комиссариата Краснодарского края.

Злоумышленника задержали при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство, которое, по данным ФСБ, состояло из взрывчатого вещества западного производства.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по трем статьям УК РФ: государственная измена, участие в деятельности террористической организации и незаконное приобретение взрывного устройства. Мужчину поместили под стражу.

В конце июля уроженец Оренбурга получил 20 лет лишения свободы за подготовку подрыва командира воинской части Вооруженных сил РФ в Ростове-на-Дону.

Ранее готовивший подрыв в Белгороде агент Украины попал на видео.