Около тысячи домов повреждено в Белгороде при атаках ВСУ

Около тысячи жилых домов и квартир в Белгороде требуют восстановления после массированной атаки ВСУ. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев в мессенджере «Макс».

«На сегодня зафиксировано повреждений: 70 многоквартирных домов — 947 квартир, 14 частных домов», -написал он.

По его словам, сейчас специалисты занимаются восстановительными работами, закрывают тепловой контур, чтобы люди смогли как можно быстрее вернуться в свои дома.

В ночь с 8 на 9 августа Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по Белгороду. Из-за действий украинских войск шесть человек получили травмы, несовместимые с жизнью. Также пострадали еще более 20 жителей. В городе зафиксировали повреждение почти трех десятков многоквартирных домов, а также административных зданий и объектов гражданской инфраструктуры. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Комментируя ситуацию, Шуваев обратил внимание, что ВСУ за последние два месяца нарастили количество ударов по Белгородской области более чем в два раза. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее украинский БПЛА атаковал детскую площадку в Белгородской области.