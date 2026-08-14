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Армия

В белгородском приграничье велосипедист погиб от удара дрона

В Белгородской области велосипедист погиб в результате атаки БПЛА ВСУ
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Белгородской области велосипедист погиб в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил оперативный штаб региона в канале в «Максе».

«В селе Замостье Грайворонского округа дрон атаковал велосипедиста. В результате полученных ранений мужчина скончался на месте», — говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в приграничных районах Белгородской области от ударов БПЛА ВСУ пострадали пять мирных жителей. Так, в поселке Красная Яруга от детонации FPV-дрона трое мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. В результате атаки второго дрона на автомобиль пострадали мужчина и женщина — у них осколочные ранения. Машина повреждена, также перебита газовая труба частного дома, уточнили в оперштабе.

До этого глава Луганской народной республики(ЛНР) Леонид Пасечник рассказал, что от ударов украинских беспилотников пострадали 11 человек, в том числе 15-летний подросток. Все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, уточнил глава ЛНР.

Ранее в Луганске восемь человек пострадали при ракетной атаке ВСУ.

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