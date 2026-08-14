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Армия

В результате налета дронов на Севастополь пострадал ребенок

Прокуратура: при атаке БПЛА на Севастополь ранен несовершеннолетний
Stringer/REUTERS

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины на Севастополь ранен ребенок. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры города.

«В результате налета есть пострадавшие, в том числе ребенок, повреждены многоквартирные и индивидуальные дома, автомобили. Для оперативного устранения последствий произошедшего обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами», — говорится в сообщении.

Личный контроль за ситуацией осуществляет прокурор Севастополя Андрей Шевцов. Всего известно о трех пострадавших, включая несовершеннолетнего.

До этого губернатор города Михаил Развожаев сообщал, что сбитый беспилотник взорвался рядом с многоквартирным домом в Севастополе, он сильно поврежден. По информации властей, за прошедшую ночь в городе были отражены две украинские атаки, сбито 17 БПЛА, из них нейтрализовано 14.

Кроме того, в нескольких районах города из-за упавших осколков сбитых БПЛА произошло два возгорания травы, которые были оперативно ликвидированы, также зафиксированы точечные повреждения в четырех многоквартирных домах и пяти частных, добавил Развожаев.

Ранее в Новороссийске после атаки БПЛА были разрушены восемь частных домов.

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