Многоквартирный дом сильно поврежден в Севастополе

Сбитый беспилотник взорвался рядом с многоквартирным домом в Севастополе, он сильно поврежден. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что за прошедшую ночь в городе были отражены две украинские атаки, сбито 17 БПЛА, из них нейтрализовано 14.

«Сильно пострадал многоквартирный дом на Братьев Манганари <...> Сбитый БПЛА сдетонировал рядом с домом. Сильно поврежден фасад, несколько квартир, машины, которые были припаркованы рядом с домом», — написал губернатор.

К данному моменту известно о трех пострадавших, в том числе ребенок, который получил различные резаные раны, один человек госпитализирован.

Кроме того, в нескольких районах города из-за упавших осколков сбитых БПЛА произошло два возгорания травы, которые были оперативно ликвидированы, также зафиксированы точечные повреждения в четырех многоквартирных домах и пяти частных, добавил Развожаев.

До этого в Калужской области дрон повредил остекление в образовательном учреждении.

Ранее в Новороссийске после атаки БПЛА были разрушены восемь частных домов.