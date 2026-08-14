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Армия

Российские войска нанесли удары по локомотивам в трех областях Украины

ВС РФ ударили по железнодорожным локомотивам в трех областях Украины
Shutterstock

Российские военные нанесли удары по железнодорожным локомотивам, используемым для перевозки украинской военной техники в трех областях Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

«Кадры объективного контроля нанесения ударов по железнодорожным локомотивам, используемым для перевозки ВВСТ (вооружения, военной и специальной техники — «Газета.Ru») и материальных средств ВСУ, в Одесской, Запорожской и Сумской областях...», — говорится в заявлении ведомства.

Удары, как отметили в Минобороны, были нанесены с применением беспилотников «Герань-4 сикер».

По данным министерства, все цели поражены.

Утром российское оборонное ведомство сообщило, что войска РФ ударили по железнодорожной станции порта Измаил, использовавшуюся для транспортировки и хранения военных грузов. Помимо этого, были поражены два судна типа «морской буксир» в акватории Черного моря юго-западнее Николаева.

Ранее ВС России нанесли удар по локомотиву ВСУ в Одесской области.

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