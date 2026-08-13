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Армия

«Поезд дальше не идет»: армия России ударила по железнодорожной технике ВСУ

ВС России нанесли удар «Геранями» по локомотиву ВСУ в Одесской области
Shutterstock

Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотниками «Герань» железнодорожной техники в Одесской области. Кадры с пораженными целями опубликованы в Telegram-канале ведомства.

Согласно представленным видеоматериалам, целями стали локомотив и ремонтно-восстановительный поезд, задействованные в обеспечении нужд ВСУ. Удары были нанесены в районах населенных пунктов Старые Шомполы и Раздельная.

«Поезд дальше не идет. Расчеты БПЛА «Герань» поразили ремонтно-восстановительный поезд и локомотив ВСУ», — говорится в сообщении.

Министерство обороны России утром 13 августа отчиталось о проведении ночной серии ударов, целью которых стали портовые сооружения и объекты ВМС Украины. Помимо этого, в течение суток на территории страны получили повреждения элементы транспортной и энергетической инфраструктуры, а также пункты логистики и площадки, где осуществлялась сборка беспилотников.

Ранее ВС России дроном «Герань-4 сикер» уничтожили РЛС ВСУ в Одесской области.

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